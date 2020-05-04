Вильнюсскому иконописцу Георгию Яковлеву - 60: творческий путь и развитие старообрядческой традиции

В настоящее врем вильнюсский иконописец Георгий Яковлев – ведущий старообрядческий мастер в Литве, продолжающий и обогащающий традиции вильнюсского иконописного центра.

Важно отметить, что он был учеником Ивана Михайлова (1893-1993), известного мастера вильнюсского иконописного центра в ХХ в. Михайлов был своего рода связующим звеном между двумя периодами возрождениями иконописи – в начале и в конце ХХ столетия. Поэтому творческая деятельность Михайлова сыграла исключительную роль в сохранении иконописной традиции в Литве, стран Балтии и Восточной Европы в целом, в очень сложных условиях для церковного искусства.

В течение всей своей творческой жизни И. Михайлов оставался верен русской старообрядческой иконописи. После ярых атак советских властей на религиозное искусство в 1920–1960-х гг. новые иконописцы в Литве и позднем СССР в целом искали немногих уцелевших знатоков смысла, техники и навыков канонической иконописи. Интересно, что в 1970–1980-х гг. в иконописи Литвы, Латвии, Эстонии, России, Беларуси, Украины и других бывших советских республик делались серьезные шаги, закрепившие курс именно на каноническую иконопись, а не на популярное в конце XIX и начале ХХ вв. академическое письмо.

Символом этого движения в Литве и балтийских странах была иконная и педагогическая деятельность Михайлова и небольшой, но важной Вильнюсской школы иконописи, созданной им в 1970-х гг. Именно тогда, точнее в 1976 г., Г. Яковлев начал учиться иконописи у опытного иконописца Ивана Михайлова в Вильнюсе, куда одаренного рисовальщика направили его родственники. До того он увлекался живописью, пытался потупить в художественную школу имени К. Чюрлениса в Вильнюсе, но не успешно. У Михайлова он познакомился со своим будущим соратником иконописцем Николаем Портновым из Даугавпилса (Латвия).

Обучение молодого Яковлева иконописи не было столь интенсивным, как у Н. Портнова. После службы в советской армии, в 1980-е гг., он работал в художественном комбинате „Дайле" в Вильнюсе. В свободное время Яковлев увлекался живописью, резьбой по дереву и одновременно продолжил учебу у своего учителя И. Михайлова. Однако более активно самостоятельно Яковлев стал писать иконы лишь с середины 1990-х гг., а в 2001 г. избирается членом совета Вильнюской общины, затем членом Высшего Совета ДПЦ Литвы. Его благие начиная в 1990-е гг. поддержал Вильнюсский наставник В. Васильев. Благодатной также была религиозно-культурная атмосфера и огромный подъем интереса к традиционной иконописи как в Литве, так в Восточной и Западной Европе в целом.

В 1990-е гг. в Литве, России и с первой половины ХХ в. в Западной Европе икона у староверов и православных, католиков и униатов начала осознаваться как общее достояние христианской культуры. Общее, объединяющее иконопись у этих разных христианских конфессий была не только приверженность к традиционной канонической стилистике и богословие иконы, но и ориентация на византийское наследие, а в некоторых случаях на первое тысячелетие «неразделенной Церкви» или даже ранее христианство (энкаустика).

Отметим, что этот интерес к иконе как религиозному и художественному феномену в Литве произошел не без влияния – пусть, вероятно, и косвенного (и малоисследованного) – Вильнюсского старообрядческого иконописного центра и вильнюсской школы традиционной иконописи, во главе которой стоял И. Михайлов, а в настоящее время работают его ученики – Г. Яковлев и Л. Коваленко в Литве, Н. Портнов в Латвии и Н. Жаров в Беларуси, создавая уже свои иконописные школы или центры.

Как и его учитель, Георгий Яковлев очень плодотворный иконописец. За почти 30 лет своего творчества он написал несколько тысяч икон. За этими цифрами, целый пласт местной старообрядческой художественной культуры и возвращение традиций храмового и домашнего иконопочитания (конечно, они никогда не иссякали, но в сложные советские годы ослабели).

В настоящее время иконами Яковлева украшены многие старообрядческие храмы в Вильнюсе, Каунасе, деревне Гай (Шальчининкского района), Турмантас и других местах. Его работы имеются также в некоторых православных церквях Литвы. Десятки и сотни его икон оказались в домашних красных углах староверов- поморцев и любителей иконы в Литве. За эти десятилетия многие иконы Яковлева появились также во многих зарубежных странах – в Латвии, Эстонии, Беларуси, России, Польше и др. Он принимал участие в ряде выставок икон, среди них и персональных, в Литве, Эстонии и Польше. Его работы также опубликованы в книжных и каталожных изданиях.

В ранний период творчества Г. Яковлев любил яркие краски, нарядный колорит и симпатичное разнообразие форм. В 2010-е гг. он начал применять пастельный колорит и приглушенные краски, чаще обращается к общему балтийскому иконному наследию староверов – работам Гавриила Фролова и Пимена Софронова. Порой он выборочно ориентируется на древнерусское и византийское искусство разных периодов.

Г. Яковлев показывает свой путь развития старообрядческой традиции – более смелое отношение к канону, изысканый колорит, легкий и даже изящный рисунок, сближение с высоким, профессиональным направлением в иконописании в свой зрелый период творчества.

Это хорошо прослеживается на его нескольких оригинальных по композиции иконах в Покровской храме Вильнюсской старообрядческой общины. В 2010 г. ДПЦЛ отметила знаменательное событие – 300-летие Древлеправославной Церкви в Литве. К этому юбилею вильнюсский иконописец Георгий Яковлев по заказу Вильнюсской староверческой общины написал икону «Образ трех святых новых мучеников Виленских Антония, Иоанна, Евстафия». По заказу Совета ВСО иконописец Георгий Яковлев написал в трапезной нового общественного дома три большие иконы – «Тайную вечерю», а по ее сторонам «Богородицу» и «Иоанна Крестителя».

Самая известная работа Г. Яковлева – роспись иконостаса нового старообрядческого Успенско-Михайловского храма в Клайпеде в 2015–2016 гг. Это наиболее значительная по замыслу и своему художественному воплощению работа этого опытного мастера. Это редкий случай в истории старообрядческой иконописи Литвы и один из немногих случаев в истории стран Балтии, когда один мастер расписывает целый иконостас. Уже в этом смысле этот иконостас становиться уникальным явлением. Новый иконостас Успенско- Михайловского храма стал самым большим храмовым иконостасом староверов Литвы как по количеству икон, так и по численности ярусов. В пятиярусном иконостасе 64 иконы разных размеров.

Монументальный образ «Спас в силах» (2х2,07 м) помещен в центре первого яруса иконостаса Успенско-Михайловского храма, а по величине охватывает два нижних яруса. Эта икона является краеугольным камнем сложной конструкции иконостаса. «Спас в силах» отличается особой тонкостью письма и полнотой символико- художественной разработки темы. В ее композиции и в немалой мере в цветовой гамме прослеживается обращение вильнюсского иконописца Г. Яковлева к одноименной иконе Тверской школы иконописи первой половины XV в. Некоторые новые иконы замечательны не только своим добротным исполнением, но и иконографией, что является еще одной особенностью местного иконостаса. Г. Яковлев написал «Успенье Пресвятой Богородицы» по образу тверской школы середины XV в.

«Троица Ветхозаветная» и «Евангелист Иоанн Богослов» созданы под влиянием фроловской школы иконописи в Эстонии. В первом ярусе иконостаса находится также икона трех виленских мучеников. Это самостоятельная иконография вильнюсского иконописца, обратившегося к этому сюжету уже не впервые.

Колорит икон храмового иконостаса красочный, нарядный, использовано много позолоты. Цвета сдержанные, пастельные – от алого, красного и голубого до темно-синего, зеленого, темно-сине- зеленого и коричневого. Важная особенность иконостаса Успенско- Михайловского храма – целостность и гармоничность его композиции и цветовой гаммы. В этом огромная заслуга иконописца Г. Яковлева, создавшего и воплотившего свой композиционный, иконографический и красочно-художественный замысел этого иконостаса.

В свои 60 лет трудолюбивый, целеустремленный и одаренный мужчина своей кисточкой оказывается способный создать целый религиозно-художественный и исторический пласт в местной культуре Литвы или замедлить, если не предотвратить в конечном счете размывание русско-староверческой общины в балтийском регионе, ускорившееся в советский период. Поэтому все более крепнет понимание того, что староверие – это особая, самостоятельная и автономная традиция в истории Восточной и Центральной Европы.

Немалая заслуга в этом именно иконописца Георгия Яковлева.

В иконопись, как его творчество в целом, Георгия Яковлева стоит вглядываться и ее пересматривать. В церквях и домашних иконостасах эти иконы, понятно, становятся молитвенным образом и частью иконопочитания в современном обществе.

И я надеюсь, к его иконам и творчеству будут присматриваться также знатоки и специалисты иконописи как в Литве, так и в других странах, включая, понятно, Балтийские страны, Польшу и Россию. В современной Латвии, Эстонии и Польше среди самих староверов и знатоков, также любителей и отчасти специалистов иконописи и религиозной культуры он уже, видимо, стал не менее известен, чем в самой Литве.

Пожелаем Георгию Георгиевичу крепкого здоровья, многая лета и трудов на благо иконописи, культуры и староверия!