ВИДЕО: Вышел трейлер новых "Звездных войн"

В сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги "Звездные войны", получившей название "Скайуокер. Восход".
Rogue One: A Star Wars Story

В трейлере главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) пробирается через джунгли, после чего сражается с Кайло Реном (Адам Драйвер). За кадром звучит голос императора Палпатина (Иан Макдермид), который говорит, что героев ждет падение. В ролике также появляется принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер, скончавшейся в декабре 2016 года, и звучит закадровый голос Люка Скайуокера (Марк Хэмилл): "Да пребудет с тобой Сила".

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В вышедшем в августе тизере девятого эпизода фанатам показали Рей в одеянии ситха с красным световым мечом.

Мировая премьера фильма запланирована на 18 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.

Lenta.ru
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