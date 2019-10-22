ВИДЕО: Вышел трейлер новых "Звездных войн"

В трейлере главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) пробирается через джунгли, после чего сражается с Кайло Реном (Адам Драйвер). За кадром звучит голос императора Палпатина (Иан Макдермид), который говорит, что героев ждет падение. В ролике также появляется принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер, скончавшейся в декабре 2016 года, и звучит закадровый голос Люка Скайуокера (Марк Хэмилл): "Да пребудет с тобой Сила".
В вышедшем в августе тизере девятого эпизода фанатам показали Рей в одеянии ситха с красным световым мечом.
Мировая премьера фильма запланирована на 18 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.
В Вильнюсе пройдет международный фольклорный фестиваль "Покровские колокола" (1)
6 ноября в Вильнюсском дворце конгрессов состоится...
Глава музея Яд Вашем хочет, чтобы информация в музее была и на литовском языке
Глава находящегося в Иерусалиме мемориального...
Умер актер Роберт Форстер. Он снимался в "Твин Пиксе" и "Джеки Браун"
Американский актер Роберт Форстер умер 11 октября в...
#TGIF. Чем заняться в эти выходные в Вильнюсе ТОП-5 мероприятий, на которые следует заглянуть (2)
#TGIF (Thank God it's Friday — Слава Богу, сегодня пятница). Не...
TOP новостей
Карбаускис признает: неясно, есть ли у правящих большинство (10)
Лидер Союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис...
Алитусскую компанию, на которой произошел пожар, регулярно проверяли: работала, несмотря на нарушения (14)
Пожар на алитусской компании по переработке покрышек...
В Островце количество жителей удвоится: новые многоквартирные дома построены для специалистов из России (224)
Островец от литовских городов подобной величины...
Министр культуры Литвы: планы по реконструкции сквера Цвирки со специалистами не согласованы (10)
Министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас сказал,...