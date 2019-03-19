35-минутная серия посвящена ключевым событиям 1946 года: началу холодной войны, производству первых советских частных автомобилей "Москвич" и "Победа", опале Анны Ахматовой и Михаила Зощенко.
"Большинство россиян чувствуют по-настоящему "своей" историю от времени послевоенного СССР. Тогдашняя державность - явный образец для подражания особо патриотичных элит. Так что эта эпоха - тоже прошлое, ставшее настоящим. И ее "события-люди-явления" все чаще воспринимаются сегодня актуальными, почти вечными феноменами нашей жизни", - говорится в описании к видео.
Анонсируя запуск "Намедни" впервые с 2004 года, Парфенов пояснял, что теперь серии "Парфенона" и "Намедни" будут чередоваться. Журналист также рассказывал, что планирует осветить события 1946-1960 годов, а первый "пакет" будет состоять из шести серий. "То есть как бы нулевые серии, которые бы предшествовали тому, с чего когда-то начинался телепроект", - говорил Парфенов.
Продюсер "Парфенона" и Wylsacom Media Илья Овчаренко в феврале сообщал TJ, что весь первый блок выйдет в марте 2019 года и будет посвящен периоду с 1946-го по 1951 годы. Как и в старых выпусках, каждый эпизод будет охватывать один год из пяти заявленных.
Отвечая на вопрос в Twitter о спонсировании новых выпусков "Намедни", Овчаренко сказал, что "есть компании, которые помнят". Он отказался уточнить TJ, кто финансирует проект, но пояснил, что планов на передачу "очень много", и все зависит от того, как ее примут.
В беседе с ТАСС Овчаренко сообщал, что "Намедни" будут выходить раз в две недели. Продюсер добавил, что Парфенов планирует обратиться к истории России 1930-х годов и, возможно, к современности.
ВИДЕО: Парфенов выпустил первую с 2004 года серию "Намедни"
Журналист и писатель, пятикратный лауреат премии ТЭФИ...
BBC снимает в Вильнюсе сериал об Гитлере и нацистах (19)
Английская вещательная корпорация BBC снимает в...
Путешествие во времени с Артемием Троицким: как секс развалил СССР (18)
Интернет-канал ARU TV опубликовал первый выпуск новой...
Московский театр комедии представит в Вильнюсе детективную комедию "Мужской Род, единственное число"
Это один из самых неожиданных и восхитительных в своей...
TOP новостей
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (47)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (20)
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана (58)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта...
Сквернялис предлагает на пост министра охраны окружающей среды Мажейку (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , по...
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны (43)
Варшава не пригласила президента России Владимира...