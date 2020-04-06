ВИДЕО: Наружа и Бродский. Мультфильм про Масяню в самоизоляции разлетается на цитаты

Как написал Куваев, анонсируя новую серию в своем Youtube-канале, ему не хотелось делать мультфильм на слишком уж актуальную тему, "но игнорировать это тоже было бы глупо". "Поэтому компромисс - мульт не про болезнь, а про состояние изоляции. Настроение повышающий. Надеюсь", - пояснил автор.

За пять дней серия "Масяня. Эпизод 142. Изоляция" набрала более 2,2 млн просмотров и вызвала множество восторженных комментов: "Это лучшее, что могло случиться с началом коронавируса", "Не думала, что Масяня еще жива, какой прекрасный подарок!", "Это нужно крутить по телеку!", "Это же шедевр", "Ради такого, я готова дома посидеть", "Какого лешего это не в тренде?", "Реально, давно так не хохотал!", "Особенно "Бро" Бродский хорош!", "Благодаря выпуску сегодня хоть усну с ухмылкой на лице", "Тоже сделаю себе картинку на стену "Жизнь до вируса", "Пойду еще посмотрю эту серию, раз десять..."

Диалоги из мультфильма не остались в "самоизоляции" и моментально вырвались в "наружу":

- Наружа это зло.

- Наружа... Слово-то какое противное.

- Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

- Я проснулась. И нахрена, спрашивается?

- Чё-то дела наши идут, мой японский друг, херовато.

- Самое тупое, что можно сделать, когда придет конец света, - это быть трезвым.

- Лежим - вот и режим!

- Нас в этой жизни никто не спрашивает.

- Опять ты, опять ты... Стой, сука, я знаю, это опять ты.

- Твоя девичья фамилия случайно не Шпротмен?

- Я могу питаться пивом.

- Переварю! И не такое переваривали!

- Ну, что там на улице? Зомби есть?

- Что за вирус, блин? Отстой..

- Да ну ее, эту наружу, пошли обратно!

- Я тебе лес в VR покажу, закачаешься... Красиво, и без говна!

- Пойду в ГТА по магазам пройдусь.