ВИДЕО: 10 тайных фактов о мультиках детства

Все мы в детстве смотрели мультики, а многие не против пересмотреть их и сейчас. В этом видео вы узнаете десять тайн ваших любимых мультфильмов.
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