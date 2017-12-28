Фильм рассказывает о нескольких днях 1971 года из ленинградской жизни известного советского писателя Сергея Довлатова. "Нам было важно совместить историю писателя с историей талантливых людей, которые из-за разных особенностей мироустройства не могли заниматься своей деятельностью и были вынуждены уехать… Это фильм про интеллигенцию, которой было, наверное, больше, чем сейчас, про эпоху, про людей", — рассказал ранее режиссер журналистам.
По словам Германа, эпоха 70-х была выбрана для того чтобы показать на экране классиков в молодости. "70-е — это время, когда Иосиф Бродский не уехал, Довлатов еще не уехал в Прибалтику, отголоски "оттепели". Они молодые, энергичные, им всем в районе 30 лет".
Сюжет фильма вымышлен, но содержит прозу Довлатова и его высказывания.
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