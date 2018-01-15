В "Яндексе" появились бесплатные фильмы и сериалы

Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах компании - "Кинопоиске", "Яндекс.Телепрограмме" и "Яндекс.Видео". Раньше на "Кинопоиске" показывали фильмы, собирая контент других онлайн-кинотеатров, теперь же показывают лицензированные компанией фильмы, мультфильмы и сериалы, доступные и на других сервисах "Яндекса".
Постепенно библиотека расширяется. В "Яндексе" объяснили, что в первую очередь отбирают контент, наиболее востребованный у аудитории, и дополняют классическими фильмами. При этом компания не отказывалась от платной подписки, ее могут запустить в "ближайшее время".
Сколько "Яндекс" потратил на закупку прав на показ фильмов, компания не раскрывает. Список фильмов расположен чуть ниже основных меню на главной странице "Яндекса", в числе самых популярных - мелодрама "Ла-ла-ленд" (2016), российский "Время первых" (2017), фантастический "Дивергент" (2014), драма "Жить" (2011), "Залечь на дно в Брюгге" (2007), российская драма "Дурак" и триллер "Омерзительная восьмерка" (2015).
О том, что "Яндекс" планирует запустить свой сервис для просмотра фильмов, стало известно в октябре 2017 года, его запуск планировался в конце 2017 года, но он был отложен.
Общая ежемесячная аудитория медиасервисов "Яндекса" составляет более 50 млн пользователей, то есть почти половину всей аудитории Рунета, отмечалось в сообщении компании.
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