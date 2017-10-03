В Висагинас из "Городка" приедет Юрий Стоянов

20 октября в Висагинасе с единственным концертом в Литве выступит Народный артист России Юрий Стоянов. Юбилейную программу артиста под названием «Для своих» зрители увидят на сцене театрально-концертного зала «Драугисте» Висагинского центра культуры.
© RIA/Scanpix

Артист театра и кино Юрий Стоянов родился в Одесской области, окончил Московский государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского, работал в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Кроме ярких работ в кино, зрителю артист, конечно же, больше всего полюбился по телевизионной передаче «Городок». Этот юмористический тележурнал Юрий Стоянов вел вместе с партнером и другом Ильей Олейниковым на протяжении почти 20 лет, исполнив в ней столько ролей, что получил титул «Человека с тысячей лиц».

10 июля Народному артисту исполнилось 60 лет. Творческий вечер «Для своих» - это своеобразный отчет за прошедшие годы, хотя артист по-прежнему востребован – ведет программу «Субботний вечер», снимается в телевизионных передачах, гастролирует.

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