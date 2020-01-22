Первая лекция цикла - "Значение и роль болота в русской культуре".
Расхожим представлением о болоте является образ унылого, гиблого, предательского места, являющегося к тому же источником болезней и местом обитания демонических сущностей. Почему за болотом закрепилась такая скверная репутация? Как относились к нему русские путешественники, литераторы и живописцы? Отличалось ли восприятие болота в России, Европе и Америке? Почему болота, по сравнению с лесом и степью, с трудом вписываются в национальный природный образ России? Эти вопросы предлагает обсудить ассистент кафедры Русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук Юлия Снежко. Язык лекции – русский.
Время: 8 февраля, суббота, 11.00-12.30
Место: аудитория им. К. Донелайтиса (Филологический факультет Вильнюсский университет, ул. Университето 5)
Вторая лекция - "Архивные находки раскрывают тайны пушкинской усадьбы в Маркутье".
Сотрудник Литературного музея А. С. Пушкина Эллина Аверина расскажет о том, как благодаря архивным находкам раскрываются тайны столетий и развенчиваются популярные мифы и легенды об имении Маркутье, владельцем которого был сын А.С. Пушкина Григорий. Материалы семьи Григория Пушкина на сегодняшний день находятся в архивах разных стран. В ходе лекции будут представлены результаты научных исследований писем, фотографий и деловых бумаг из архива, хранящегося в имении Маркутье. Язык лекции – русский.
Время: 22 февраля, суббота, 11.00-12.30
Место: аудитория им. К. Донелайтиса (Филологический факультет Вильнюсский университет, ул. Университето 5)
Третья лекция - "Слова, которых нет в языке: как их анализируют лингвисты?"
В лексической системе любого языка можно обнаружить «пустые» клетки: единицы, которых просто нет в этом языке. Как становится известно об этих пустотах – о том, что слова для обозначения тех или иных явлений или объектов действительности могут существовать, но в нашем языке их почему-то нет? Какие приемы для выявления и описания «пустых» элементов языковой системы применяют лингвисты? Какие типы этих единиц выделяются? Обсудить эти вопросы предлагает профессор кафедры Русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук Алла Лихачева. Язык лекции – русский.
Время: 7 марта, суббота, 11.00-12.30
Место: аудитория им. К. Донелайтиса (Филологический факультет Вильнюсский университет, ул. Университето 5)
Четвертая лекция - "Влияние Литвы на историю русского языка".
Может ли относительно небольшая страна повлиять на языковые и культурные традиции огромного соседа? Каким образом и на что именно? Чтобы ответить на эти вопросы, предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в историю балто-славянских отношений на территории Восточной Европы. Особое внимание мы уделим литовскому влиянию на историю русского языка и его последствиям, важным как для русской, так и для украинской и белорусской традиций. Сориентироваться в запутанных историко-языковых процессах поможет Сергей Темчин – профессор, доктор гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института литовского языка, академик по классу славистики Академии св. Амвросия Медиоланского (Милан, Италия). Язык лекции – русский.
Время: 21 марта, суббота, 11.00-12.30
Место: аудитория им. К. Донелайтиса (Филологический факультет Вильнюсский университет, ул. Университето 5)
Пятая лекция - "Я ненавижу старых людей? (О некоторых жанрах ненависти в Сети)".
Современное общество живет в парадоксальной ситуации: оно стареет в демографическом отношении и, вместе с тем, отличается ростом негативного отношения к пожилым людям, о чем свидетельствуют тексты на самых разных сетевых ресурсах. Это негативное отношение проявляется не только в русскоязычных текстах, но и в текстах на других европейских языках, хотя причины негативного отношения могут различаться в разных культурах. В свою очередь, старшее поколение также отвечает молодым людям неприязнью, которая, таким образом, становится взаимной и выражается в очень экспрессивной форме, прежде, по мнению лектора, не отличавшейся особой частотностью: Я НЕНАВИЖУ. В ходе лекции аффилированный профессор Вильнюсского университета, габилитированный доктор гуманитарных наук Элеонора Лассан поделится своими наблюдениями над тем, как язык отражает и одновременно формирует негативное отношение к старости, оказываясь при этом гораздо более милосердным к мужчинам. Язык лекции – русский.
Время: 4 апреля, суббота, 11.00-12.30
Место: аудитория им. К. Донелайтиса (Филологический факультет Вильнюсский университет, ул. Университето 5)
Шестая лекция - "Oльга Дубенецкене-Калпокене: фотоальбом".
Художница, модель, артистка балета, хореограф, сценограф и педагог Ольга Дубенецкене-Калпокене (1885–1967) родилась в Санкт-Петербурге, а в 1919 г. вместе со своим первым мужем Владимиром Дубенецким эмигрировала в Литву и поселилась в Каунасе. Она сразу стала неотъемлемой частью богемной жизни временной столицы. Одна из самых больших заслуг Дубенецкене-Калпокене – в 1921 г. она основала первую в Литве балетную школу, которой руководила в течение 5 лет, став у истоков литовского профессионального балета.
Вильнюсская академия искусств и Центр русской культуры в 2020 г. выпустили альбом фотографий Ольги Дубенецкене-Калпокене, на которых запечатлены ее работы как танцовщицы и как модели. Одним из составителей альбома является Наталья Капоче, лектор кафедры Русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук. Во время лекции она расскажет о неординарной личности Ольги Дубенецкене-Калпокене и представит слушателям изданный фотоальбом.
Время: 25 апреля, суббота, 11.00-12.30
Место: аудитория им. К. Донелайтиса (Филологический факультет Вильнюсский университет, ул. Университето 5)
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