23 февраля

„Кошельки“ персонажей Достоевского: Сколько? На что тратятся? И что это для них значит?

О чем?

О финансовых проблемах Федора Михайловича Достоевского и о его страсти к азартным играм можно прочитать в любой книге или статье, посвященной этому русскому писателю и его творчеству. Но как живут его персонажи? И как они используют свои денежные средства: сколько они тратят, на что именно и что это для них значит? Во время лекции мы узнаем, с какой целью литературоведы изучают содержимое кошельков персонажей и каким образом понимание экономической ситуации, отразившейся в произведении, может повлиять и на восприятие персонажа, и на понимание всего произведения в целом.

Лектор: докторант кафедры Русской филологии Ингрида Киселюте

Язык: русский/литовский

9 марта

Genius Loci: Имение Маркутье (Маркучяй). Ново-Михайловская дача

О чем?

Каждый из нас знает, что музей – это место, где хранятся ценные произведения искусства либо предметы, представляющие культурную или научную ценность. Но музей – это еще и проводник в прошлое, рассказывающий историю, но не словами, а вещами. Какую же историю может поведать Литературный музей имени А.С. Пушкина, расположившийся в имении Маркутье, владельцем которого был сын великого русского поэта? Новейшие исследования работников музея говорят, что гений этого места (Genius Loci) до сих пор не раскрыл нам всех своих тайн.

Лектор: директор музея и преподаватель филологического факультета ВУ Надежда Петраускене

Язык: русский

23 марта

«Если верить киношникам, мы загружены в матрицу…»: медиалингвистические инструменты исследования медийной картины мира

О чем?

Осознаем ли мы до конца все последствия внедрения в нашу жизнь медиатехнологий, прочно занявших место посредника между нами и реальным миром? Как изменилась массовая коммуникация в эпоху, когда контроль за информационным пространством оказался во власти алгоритмов, а роботизация медиа давно признана общемировым трендом? Во время лекции мы поговорим о том, каким образом в цифровую эпоху на передовой борьбы за здравый смысл и медиаграмотность оказывается медиалингвистика – относительно новое направление современной науки о языке, изучающее, среди прочих вопросов, взаимодействие языка, медиа и сознания.

Лектор: доцент филологического факультета ВУ Анастасия Беловодская

Язык: русский

6 апреля

Язык в общении: слова-интенсификаторы

О чем?

Известны ли вам слова, основное назначение которых состоит в том, чтобы усилить, подчеркнуть сказанное другими словами? Вам предлагают рассмотреть повнимательнее один из типов таких единиц: эти слова порой не имеют собственного значения, или, наоборот, у них может быть множество значений, которые трудно объяснить в словарях и учебниках. Однако они выполняют важнейшие коммуникативные функции, и каждый из нас ежедневно употребляет десятки таких слов. Как же мы их понимаем и как используем в повседневной коммуникации? Ответы на эти вопросы мы и постараемся найти вместе.

Лектор: профессор филологического факультета ВУ Алла Лихачева

Язык: русский

20 апреля

О чем говорят президенты во время церемонии инаугурации?

О чем?

Во время торжественной церемонии инаугурации вступающий в должность президент приносит присягу и произносит речь. Что это за речь? Совпадает ли содержание инаугурационных речей, звучащих из уст разных президентов разных стран? Какие смыслы являются ключевыми для этого типа текста, в каком контексте и как упоминаются в инаугурационном тексте имена больших политических игроков, Бога и церкви, какие риторические приемы используются и с какими целями? И, наконец, имеет ли значение то, как текст инаугурационной речи локализован на официальном сайте президента страны?

Лектор: доцент филологического факультета ВУ Виктория Макарова

Язык: русский

4 мая

История повседневности в дневнике очевидца: от «Воскресения» Льва Толстого (1899) до процесса Синявского-Даниэля (1966)

О чем?

О чём нам может рассказать дневник? Может ли описание быта и простых человеческих взаимоотношений открыть особые культурно значимые смыслы эпохи последующим поколениям? Дневник Любови Шапориной (1879-1967) – переводчицы, иллюстратора и создателя первого в России театра марионеток – не имеет себе равных ни по продолжительности, ни по тематическому охвату. Этот дневник вёлся на протяжении 67 лет. Любови Шапориной довелось стать свидетелем самых трагических событий в жизни своей страны: революции и мировых войн, громких процессов 37-го года и начала диссидентского движения. Причем регулярно вести свой дневник Шапорина начала в 30-е годы ХХ века, когда ее соотечественники, боясь репрессий, свои записи уничтожали. Как признавалась сама Шапорина, в ее дневнике отразилось то, «что людям не дано видеть». Что именно?

Лектор: доктор гуманитарных наук Наталья Капоче

Язык: русский

Где проходят лекции?

Аудитория им. К. Донелайтиса (Филологический факультет ВУ)

Когда?

11:00

Как попасть?

www.vu.lt > kviečia VU > mokyklos ir akademijos > vu.academia.ru

Сколько стоит?

Лекции абсолютно бесплатные

Больше информации в социальной сети Facebook: VU Rusų filologijos katedra.