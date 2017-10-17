В Вильнюсе завершился фестиваль "Покровские колокола"

XII Международный фольклорный фестиваль прошел весело, «в теплой, дружеской обстановке». Впрочем, кавычки можно убрать: все так и было. Потому что встретились друзья, единомышленники и мастера своего фольклорного дела из девяти стран: Литвы, Эстонии, Белоруссии, России, Украины, Польши, Словакии, Грузии, Азербайджана.

Праздник начался 11 октября со впечатляющей премьеры. Произведение в стиле World music «Коллажи» композитора Зиты Бружайте в Национальной филармонии с успехом исполнил фольклорный ансамбль «Аринушка» и Литовский камерный оркестр. Среди слушателей равнодушных не наблюдалось. Вот первые отзывы сразу после премьеры.

Профессор Литовской академии музыки и театра Вероника Витайте: «Я в восторге! Мне очень понравилась красочность сочинения, особенно оркестровки. Это талантливо написано. Богатство звучания, различные, в том числе зажигательные, ритмы. Исполнение «Аринушки» - великолепное! Я вообще обожаю народную музыку. И тут она настоящая, аутентичная, живая. Зычное пение перемежается с тонким, лиричным. Поэтому произведение, столько в себе сочетающее, и получилось ярким. Вспомнились произведения Скрябина, в которых использовалась игра света и цвета. Здесь это тоже очень кстати. С «Коллажами» я будто вздохнула свежего воздуха, в нем - аромат поля, цветов. Произведение будто все переливается красками, светится. Фестиваль я всегда очень жду, предвкушая удовольствие. Это настоящий фольклорный букет!»

Член Сейма Литвы Альгирдас Сисас – частый гость фестиваля: «Отдыхаю душой на таких концертах. Фестиваль «Покровские колокола» посещаю всегда. Особенно - открытие, на котором традиционно звучит премьера. Где еще такое услышишь? Чтобы камерная музыка в едином произведении сочеталась с архаичной, классика - с обрядовостью, старина - с современностью. То, что я услышал, прекрасно. Приятно, что композитор Зита Бружайте - первая женщина, сочинившая музыку для этого фестиваля. И такой успех!»

Во втором отделении концерта выступили все участники фестиваля - из нашей Литвы и таинственного Алтая, из соседних стран и далекой Грузии. С каждым новым выступлением лица зрителей на глазах оттаивали. Почему? У зрителя Валерия, по профессии учителя, объяснение есть : «Редко хожу на концерты, но на этот фестиваль – всегда. Мне кажется, у городского человека происходит пресыщение высокой культурой, искусством. А фольклор возвращает к истокам, будит внутри человека то, что он под грузом дел и городской суеты, забывает - его естество. Он в современном городе, от избытка цивилизации духовно слабеет, а народная музыка, да еще в таком прекрасном исполнении – лечит и придает силы».

Каждый день фестиваля был особенным и открывал все новые грани фольклора: с утра гости выступали, например, в изысканном костеле Св. Иоаннов с концертом «Музыка для гурманов» или со специалистами обсуждали в Вильнюсском университете проблемы включения народной музыки в систему школьного образования, а вечером с ними можно было весело потанцевать в Доме пива. Или – весь день провести в городской Ратуше на шумной ярмарке народных ремесел и детской ассамблее, а на следующее утро с участниками из Литвы, России, Белоруссии, Словакии, Грузии и Украины подняться сердцем к высотам духовной музыки в православном Кафедральном соборе.

Нашлось время и на съемки для фольклорной передачи «Дадим жару!» Литовского национального телевидения. Там и удалось переговорить с некоторыми из участников, которые при полном параде – в национальных костюмах, с особенными, порой экзотическими инструментами в руках –волнуясь, готовились ко встрече с литовским зрителем.

Ксения Быстрова, ансамбль казачьей песни «Чапура», г. Санкт-Петербург: «Коллектив наш состоит как из профессиональных музыкантов, так и любителей – всех объединяет преданность народной песне. На фестивали ездим в основном по России, особенно в места, где распространена казачья музыкальная традиция. «Покровские колокола» в Литве – для нас самый западный по географии фестиваль. Особенен он многообразием представленных культур и площадок, на которых выступаем. Публика тоже – разнообразная. Этот фестиваль отличается не только плотным графиком событий, что позволяет многое успеть, но и особой, дружеской атмосферой. И… радостью, здесь просто радостно выступать!

«Покровские колокола» отличаются прекрасной, четкой организацией всего, что происходит, а программа такая насыщенная! И, конечно, фольклорным богатством - это главное».

Равиль Лиров, г. Горноалтайск: «Я впервые в Литве, и мне очень понравился Вильнюс. А еще больше – приятная атмосфера фестиваля. Я - исполнитель горлового пения, это древняя техника, присущая народам Горного Алтая. Поем в основном эпосы. Еще в школе у нас был экспериментальный курс, и я сразу понял, что это именно то, чему я должен научиться. Публика здесь, в Европе, с огромным интересом воспринимает горловое пение, очень внимательна к каждому обертону. Не только я здесь экзотичен, но и то, что я вижу, экзотично для меня: на Алтае совсем другая местность, природа, по-другому выглядят города. Вильнюс необычайно интересен, особенно его узкие улочки».

Анна Деревянникова, руководитель ансамбля «Поляна», Словакия: «Мы представляем песни русинов, – западной ветви восточных славян – коими и являемся, все из одной русинской деревни, православные. Живем в гористой местности, и – в шутку и всерьез – этим объясняется наше довольно громкое пение: чтобы услышать друг друга в горах, необходим сильный, гортанный звук. Русинское пение отличается (например, от словацкого) своей гармонией и тем, что используем два-три голоса. Наш ансамбль бывает на многих фестивалях, этот выделяется тем, что здесь представлены древние, исконные примеры песенной культуры славян. Настоящие перлы фольклорной старины!»

Что пожелаете «Покровским колоколам»? - с таким вопросом я обратилась к известному живописцу, заслуженному деятелю искусств Литвы Анатолию Стишко.

Он был конкретен: «Фестивалю – развиваться и расширяться дальше. А Центру фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы – выстоять. Знаю, что сейчас ему нелегко, Департамент национальных меньшинств, который создавали, чтобы поддерживать таких, как этот центр, как Захаровы – настоящие мастера своего дела - вместо поддержки пытается его уничтожить. Сейчас в моде «оптимизация»…Я – за то, чтобы этот Центр, Школа славянской традиционной музыки и конечно ансамбль «Аринушка» продолжали работать на радость всем. Потому что все это, созданное в Вильнюсе профессионалами Иреной и Николаем Захаровыми - ценность, сомнению не подлежащая. Фестиваль, концерты, несколько ансамблей разных национальностей, занятия с огромным количеством детей и молодёжи, мастер-классы и выставки – всё, ими организованное – подчеркивает уникальность Вильнюса в Европе. В чем она? В исторической, еще со времен Гедиминаса, многонациональности. Она – наше богатство. Этническая многогранность Вильнюса, которая, благодаря деятельности Захаровых, отражена в фольклоре, так привлекает к нему внимание тех же европейцев. Нам нет надобности в этом смысле что-то заимствовать – в Вильнюсе есть все»!

А вот как художественный руководитель фестиваля Ирена Захарова ответила на мой вопрос по поводу нынешней политической напряженности в мире, на фоне которой проходят встречи: «Не скажу, что все наши участники далеки от политики, каждый из них – патриот своей культуры, своей страны. Но при этом он уважает, ценит культуру любого народа. Чувствуем себя людьми мира, народными дипломатами, ответственными за культуру вообще. Конечно, мы, организаторы, стараемся от политики отключиться, приезжают все, любой исполнитель, кто хочет увидеть Литву, хочет себя показать и познакомиться с фольклором разных стран – для всех двери открыты! Культура и должна мирить народы, какие бы отношения ни были. Вот, участвовали артисты из Украины, Грузии, России – стран, между которыми известные трения. Но на фестивале этого не видно – мы все очень дружны!

Я рада, что многие политики в Литве это понимают, осознают ценность подобных встреч, и мы их видим на концертах. С которых они уходят, очарованные выступлениями. Мне кажется, фестиваль показывает пример того, какими должны быть отношения между народами».

Фольклор – сохраняющий отдельные традиции и одновременно примиряющий их ради целостности культуры - убирает с человеческой души наносное, обнажает ее. Недаром, например, на концертах вильнюсского ансамбля «Аринушки», где исполняется настоящая, живая фольклорная музыка и пение, среди зрителей замечают… плачущими даже солидных, седовласых мужчин. Когда судьба забрасывает человека в неестественные для него условия, он пытается, как может, к естественности вернуться. К тому, что было с человеком всегда, в те пространства, где он вновь становится самим собой. В том числе к народной песне. Фольклор убирает «зажимы», возвращает к истокам, будит спящие эмоции, сдерживаться многим и не хочется, душа раскрывается, искренне смеется и плачет. Просто одни позволяют это себе, другие не очень…

И еще. Слушая на фестивале исполнителей из разных стран, приходишь к простому выводу: как же все-таки близки эмоционально и музыкально поющие грузин и русский, литовец и украинец, эстонец и алтаец! В фольклорном исполнительском деле народы не так уж далеко друг от друга ушли - пользуются похожими гармониями, голосовыми приемами. Даже юмор похож. Потому что поют о вечном: труде и празднике, любви и смерти, верности и предательстве…

Не будет преувеличением сказать, что фольклор – если он не «огламурен», не осовременен для красивости, а настоящий – нынче становится даже элитарным зрелищем. Недаром открытие «Покровских колоколов» происходит не где-нибудь, а в филармонии. Чтобы приходить на эти концерты, надо – как ни странно кому-то это может показаться – быть достаточно образованным, знающим и много чего повидавшим человеком. Современные городские, искушенные люди подсознательно стремятся к фольклору, потому что тоскуют по истокам.

Фольклор так притягивает потому, что он, при кажущейся простоте, направлен в вечность, от которой мы в суете отказались. Но без которой душа наша жить не может.