По словам организаторов выступления, данный коллектив - это "исключительно изысканная песенно-музыкальная информация", а вокалистка - А.Титова, которая также играет на гитаре, является профессиональным лингвистом и филологом, что делает тексты группы особенными.
Первый альбом Universe 25, описанный музыкантами группы как "песни о проблемах человечества с точки зрения стороннего наблюдателя" вышел 25 августа 2015. В записи принимали участие немало известных западных музыкантов, а также многие музыканты группы "Аквариум".
Сейчас группа записывает второй альбом, и изредка, в виду большой занятности всех участников группы, даёт концерты в Лондоне, Дублине, Хельсинки, и, впервые выступит с концертом в Вильнюсе.
В преддверии концерта А.Титов записал видеоприглашение на концерт:
В Вильнюсе выступит проект басиста "Аквариума" Rina Green
23 октября в Вильнюсе , на сцене Piano.lt состоится концерт...
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