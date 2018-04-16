В Вильнюсе - встреча "Я более всего весну люблю"

Литературная гостинная салона "Мелодия жизни" приглашает 21 апреля в 13.00 в музей Адама Мицкевича, где состоится kитературно - музыкальная встреча "Я более всего весну люблю" (С.Есенин).
"Читаем стихи как свои, так и любимых поэтов, поем о весне", - говорит организатор Регина Канаева.
Вход свободный.
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