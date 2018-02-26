В Вильнюсе - встреча с поэтом Владом Васюхиным

Концерты московского поэта Влада Васюхина проходят не только в столице России, он выступал перед любителями поэзии в Ереване и Минске, Вероне и Чебоксарах, Киеве и Санкт-Петербурге. Влад – автор нескольких поэтических сборников, лауреат литературных конкурсов и фестивалей.

В Вильнюсе он представит стихи разных лет, в том числе из новой книги «Сложные люди», которая выйдет в свет в 2018 году.

Парижский еженедельник «Русская мысль» писал про «завораживающий мелодизм» поэзии Васюхина, отмечая, что «никогда его стихах вы не найдёте ни банальности, ни пошлости, ни привычной для современной литературы чернухи...».

Влад Васюхин — не только поэт, но и драматург, публицист, копирайтер. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова (1985—1991). Работал в Главной редакции для детей и юношества Всесоюзного радио, в еженедельниках «Говорит и показывает Москва», «Семь дней», «Огонёк», «Неделя», в журналах «Story», «Рекламный мир», «Крокодил», «Мир развлечений», «Гастрономъ», на портале Состав.ру.

Автор многочисленных интервью с деятелями российской и мировой культуры.

Лауреат литературных и журналистских конкурсов, в том числе премии им. А. Куприна, «Гонг» (дважды), «Историческая драма», «Экономическое возрождение России», «Объективный взгляд» и др.

Занимался PR и рекламой, в том числе, работая в московских агентствах «Имиджленд», Magic Box, Media Arts Group и др.

С 14 лет пишет стихи. В 2000 году вышел его первый стихотворный сборник «Любовник лагуны», в 2001 второй — «Тебе и огню», в 2003 третий — «Концерт». Четвертый сборник стихов и эссе об Италии «Высокая вода» увидел свет в 2014 году.