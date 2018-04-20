В Вильнюсе - встреча с философом Алексеем Козыревым

23 апреля в 18 часов Литературный музей А. С. Пушкина приглашает на встречу с Алексеем Павловичем Козыревым, кандидатом философских наук, доцентом кафедры философии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
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Во время встречи А. Козырев прочтет две лекции: «Солнечная мистика» Серебряного века» и «Я и Другой в русской философии».

Мероприятие на русском языке. Вход свободный.

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