В Вильнюсе - встреча "Кукольное чудо Ольги Антоненко"

В программе вечера:
Встречу откроет музыкальной композицией Ирина Буравцева.
О своих куклах расскажет Ольга Антоненко.
Выступят учащиеся музыкальной школы "MARIARS" - руководитель Мария Мировская, а также танцевальный коллектив "HALAS" из Йодшиляй- руководитель Кристина Волейко. Состоится выступление Олега Мозарского и его друзей.
Встречу украсит выставка кукол.
Организатор и ведущая вечера Регина Канаева.
Вход свободный.
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