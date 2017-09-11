В Вильнюсе - встреча "Кукольное чудо Ольги Антоненко"

20 сентября в 17.00. в Вильнюсе, в Доме национальных общин (ул. Раугиклос, д.25), состоится встреча в рамках салона "Мелодия жизни" "Кукольное чудо Ольги Антоненко".
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В программе вечера:

Встречу откроет музыкальной композицией Ирина Буравцева.

О своих куклах расскажет Ольга Антоненко.

Выступят учащиеся музыкальной школы "MARIARS" - руководитель Мария Мировская, а также танцевальный коллектив "HALAS" из Йодшиляй- руководитель Кристина Волейко. Состоится выступление Олега Мозарского и его друзей.

Встречу украсит выставка кукол.

Организатор и ведущая вечера Регина Канаева.

Вход свободный.

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