В программе мероприятия – презентация книги о В.Мулявине, показ сценических костюмов ансамбля «Песняры», демонстрация первого диска с автографами участников коллектива.
Во время концерта прозвучат любимые композиции группы «Песняры» в исполнении солиста группы экс-«Песняры» под управлением Л.Борткевича и солистки Белгосфилармонии.
Ведущие концерта – авторы книги: дочь музыканта Марина Мулявина и музыковед Ольга Брилон.
Владимир Мулявин – белорусский музыкант, эстрадный певец (драматический тенор), гитарист, композитор, аранжировщик, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Песняры».
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