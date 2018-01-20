26 января в вильнюсском Доме учителя и 27 января в Большом зале музыкальной академии г.Клайпеды состоится концерт-презентация «Недосказанное», посвященная поэту, музыканту, художественному руководителю легендарного ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину.
Фото из личеого архива М.Мулявиной
© Asmeninis archyvas

В программе мероприятия – презентация книги о В.Мулявине, показ сценических костюмов ансамбля «Песняры», демонстрация первого диска с автографами участников коллектива.

Во время концерта прозвучат любимые композиции группы «Песняры» в исполнении солиста группы экс-«Песняры» под управлением Л.Борткевича и солистки Белгосфилармонии.

Ведущие концерта – авторы книги: дочь музыканта Марина Мулявина и музыковед Ольга Брилон.

Владимир Мулявин – белорусский музыкант, эстрадный певец (драматический тенор), гитарист, композитор, аранжировщик, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Песняры».

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