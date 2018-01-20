В программе мероприятия – презентация книги о В.Мулявине, показ сценических костюмов ансамбля «Песняры», демонстрация первого диска с автографами участников коллектива.

Во время концерта прозвучат любимые композиции группы «Песняры» в исполнении солиста группы экс-«Песняры» под управлением Л.Борткевича и солистки Белгосфилармонии.

Ведущие концерта – авторы книги: дочь музыканта Марина Мулявина и музыковед Ольга Брилон.

Владимир Мулявин – белорусский музыкант, эстрадный певец (драматический тенор), гитарист, композитор, аранжировщик, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Песняры».