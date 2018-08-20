В Литве можно будет посмотреть по три художественных и документальных фильма латышей и эстонцев различного периода, состоятся встречи, дискуссии авторских команд со зрителями, сообщил Киноцентр.

Литовские фильмы будут показаны в Риге и Таллине. Все кинопросмотры в трех странах Балтии будут бесплатными.

В прошлом году на первых "Днях Балтийского кино" побывали более 2000 зрителей.