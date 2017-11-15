Диалог проведет Александр Федута, литературовед, хабилитированный доктор гуманитарных наук в специализации "литературоведение".
Встреча состоится в Камерном театре, начало в 19.00.
Людмила Улицкая — лауреат нескольких престижных литературных премий, одна из самых издаваемых писательниц России.
В книгах Улицкой нет ни бандитских разборок, ни сенсационных разоблачений власть имущих, ни раскрытия зловещих тайн и заговоров — ничего, что гарантирует ажиотаж на литературном рынке.
Тем не менее, ее книги пользуются немалым спросом, а премию «Большая книга» за роман «Лестница Якова» ей присудили именно читатели. Адепты быстрого успеха ломают голову, как бытоописательные и несенсационные книги, вопреки всем рекомендациям новоявленных гуру с курсов писательского мастерства, занимают места на полках, а читающие люди пожимают плечами: для них никакого секрета в успехе Улицкой нет.
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