Диалог проведет Александр Федута, литературовед, хабилитированный доктор гуманитарных наук в специализации "литературоведение".

Встреча состоится в Камерном театре, начало в 19.00.

Людмила Улицкая — лауреат нескольких престижных литературных премий, одна из самых издаваемых писательниц России.

В книгах Улицкой нет ни бандитских разборок, ни сенсационных разоблачений власть имущих, ни раскрытия зловещих тайн и заговоров — ничего, что гарантирует ажиотаж на литературном рынке.

Тем не менее, ее книги пользуются немалым спросом, а премию «Большая книга» за роман «Лестница Якова» ей присудили именно читатели. Адепты быстрого успеха ломают голову, как бытоописательные и несенсационные книги, вопреки всем рекомендациям новоявленных гуру с курсов писательского мастерства, занимают места на полках, а читающие люди пожимают плечами: для них никакого секрета в успехе Улицкой нет.