В Вильнюсе состоится творческий вечер писателя Дмитрия Быкова

Ироничный интеллектуал, талантливый, независимо мыслящий и готовый высказывать непривычные идеи и взгляды, смотреть под другим углом и побуждать к этому свою аудиторию, все это — он.
В исполнении автора прозвучат лирические и сатирические стихи. Уже изданные, известные и старые "хиты". И, конечно же, новые произведения, написанные совсем недавно.
Также в этот вечер состоится долгожданный разговор с публикой, как всегда без посредников. Любые вопросы, неожиданные его ответы, много воспоминаний, лирики и прозы.
Инфолиния: 8 64 88 33 57
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