17 декабря в большом зале Дома Польской Культуры в Вильнюсе состоится творческий вечер поэта, писателя, журналиста, просветителя, одного из авторов проекта "Гражданин поэт" — Дмитрия Быкова.
Дмитрий Быков

Ироничный интеллектуал, талантливый, независимо мыслящий и готовый высказывать непривычные идеи и взгляды, смотреть под другим углом и побуждать к этому свою аудиторию, все это — он.

В исполнении автора прозвучат лирические и сатирические стихи. Уже изданные, известные и старые "хиты". И, конечно же, новые произведения, написанные совсем недавно.

Также в этот вечер состоится долгожданный разговор с публикой, как всегда без посредников. Любые вопросы, неожиданные его ответы, много воспоминаний, лирики и прозы.

Инфолиния: 8 64 88 33 57

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

В Вильнюсе состоится творческий вечер писателя Дмитрия Быкова

17 декабря в большом зале Дома Польской Культуры в...

Александр Васильев: жителям прекрасной Литвы не понаслышке известно, что такое стиль (20)

20 сентября в Вильнюсе открылась выставка "Маги...

Начинается "Балтийская жемчужина": что советуют кинокритики (2)

Сегодня в кинотеатре Splendid Palace открывается...

В "Скальвии" - премьера документального фильма "Я - Катя Голубева" (2)

19 сентября в 19.00 в столичном кинотеатре "Скальвия" будет...

В РКЦ откроется выставка иллюстраций к серии книг "Сказки Старого Вильнюса" Макса Фрая

21 сентября (пятница) в 19.00 в галерее Русского...

TOP новостей

Отопление подорожает: на сколько и почему увеличится цена (76)

В начале этого отопительного сезона значительно...

Хорошая новость: бабье лето не за горами

Похолодало. Многие стали доставать теплую одежду и...

В Вильнюсе начинается отопительный сезон (7)

28 сентября во всех детских садах Вильнюса и...

Что ждет больницы – пока неизвестно, но мнение жителей однозначное (16)

Минздрав Литвы планирует реформу больниц,...

Выложенное в фейсбук видео разоблачило нечестные действия рабочих (4)

Начало реконструкции главной улицы литовского города...