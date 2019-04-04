В Вильнюсе состоится премьерный показ фильма "Некто по имени Добужинский"

Фильм рассказывает о жизненном пути и творчестве художника, имеющего литовские корни, Мстислава Добужинского.

Живопись, графика, сценография, оформление книг и даже геральдика – вот сферы интересов М. Добужинского, человека, открывшего миру Чюрлениса и вернувшего его работы Литве.

Вход свободный.