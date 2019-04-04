В Вильнюсе состоится премьерный показ фильма "Некто по имени Добужинский"

9 апреля в 17. 00 в Литовском музее театра музыки и кино ( Vilniaus 41, Vilnius) состоится премьерный показ документального фильма "Некто по имени Добужинский" (режисер Алексей Бурыкин).
© Asmeninis archyvas

Фильм рассказывает о жизненном пути и творчестве художника, имеющего литовские корни, Мстислава Добужинского.

Живопись, графика, сценография, оформление книг и даже геральдика – вот сферы интересов М. Добужинского, человека, открывшего миру Чюрлениса и вернувшего его работы Литве.

Вход свободный.

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