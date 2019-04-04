В Вильнюсе состоится премьерный показ фильма "Некто по имени Добужинский"

Фильм рассказывает о жизненном пути и творчестве художника, имеющего литовские корни, Мстислава Добужинского.
Живопись, графика, сценография, оформление книг и даже геральдика – вот сферы интересов М. Добужинского, человека, открывшего миру Чюрлениса и вернувшего его работы Литве.
Вход свободный.
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