Популярный актер театра и кино, Народный артист России Сергей Маковецкий представит премьеру своего моноспектакля «Неслучайная встреча», 10 апреля, во Дворце конгрессов.
Сергей Маковецкий

Зрители услышат из первых уст рассказы о работе в кино и театре, о встречах с интересными режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в жизни и творчестве артиста. В программе прозвучат монологи из спектаклей и поэзия, будут демонстрироваться редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Сергея Маковецкого, а также актер готов ответить на вопросы своих почитателей.

На сегодняшний день Сергей Маковецкий — один из сильнейших российских актеров, которому подвластны любые жанры. Почти все фильмы, как, впрочем, и спектакли помимо высочайшего исполнительского мастерства демонстрируют уникальную способность к перевоплощению, абсолютное несходство предыдущего фильма с последующим, с полным изменением не только темы, но стиля, настроения.

Об этой удивительной особенности исполнительского искусства Маковецкого один из критиков писал: "Постоянные перевоплощения его стихия. Подвижность и переменчивость, восприимчивость к несхожим стилям и формам - свойства его актерской натуры. Вечное ускользание от всего определенного - его сущность. Лукавое притворство - кредо лицедея. От роли к роли меняет маски, представая то беспечным клоуном, то рефлексирующим философом, то несчастным страдальцем, то равнодушным резонером. Он может быть и удачливым победителем, и утонченным интеллигентом, и беспечным модником. А может только делать вид, что меняется, оставаясь самим собой?"

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