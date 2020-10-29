Сегодня в Вильнюсе состоится концерт солидарности #ЖывеБеларусь с участием белорусской оперной певицы Маргариты Левчук и литовского пианиста Юстаса Чепониса.
Свое выступление сегодня Маргарита решила посвятить всем смелым и свободным музыкантам Беларуси и в особенности свои коллегам, уволенным вчера из Большого театра Беларуси (дирижер Андрей Галанов, солист Илья Сильчуков, артисты оркестра Регина Саркисова, Алла Джиган и Александра Потёмина).
На концерте в Вильнюсе ожидаются высокие гости: Ингрида Шимоните и Светлана Тихановская.
Прямая трансляция концерта начнется в 19.00 и будет доступна на официальном youtube-канале Маргариты по ссылке.
Любой желающий может оказать поддержку Беларускому Фонду Культурной Солидарности, который оказывает поддержку уволенным в Беларуси деятелям культуры по ссылке.
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