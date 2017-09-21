Приглашаются автора, желающие прочитать стихи С. Есенина и свои собственные стихи. Принять участие могут все желающие.

Авторы могут выбрать для чтения произведения любой тематики. Регламент выступления – пять минут, 3 стихотворения (одно С.Есенина обязательно).

Есенинские чтения будут проходить с 12.30 до 14.30, сбор участников с 12.00.

Адрес г. Вильнюс ул. Бернардину д.11. Телефон для справок: +37061649633.

Ведущая - Регина Канаева.

Вход свободный.