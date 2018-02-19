У стихотворений Ларисы Рубальской счастливая судьба. Их знают все, даже те, кто не подозревает, что это её стихи – просто слышали песни на её слова в исполнении популярных артистов.

А те, кому повезло присутствовать на творческих вечерах Ларисы Алексеевны, знают, что её стихи можно не только петь, но и читать, и при этом получать не меньшее удовольствие. О чем бы ни писала Лариса Рубальская, о чем бы ни говорила на концертах, в телевизионных программах – она всегда ведет с нами задушевный доверительный разговор. Когда она рассказывает искренние истории о своей жизни, зал замирает, и создаётся впечатление, что она обращается к каждому из нас… Этим, наверное, и объясняется неизменная любовь и постоянство её читательской и зрительской аудитории.

За свою творческую жизнь Лариса Рубальская написала стихи для более чем 600 песен, которые знают и любят во многих странах, тем более, что исполняют их самые известные артисты: Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Алсу, Татьяна Овсеенко, Александр Малинин и многие другие. Песни на стихи Ларисы Рубальской становятся шлягерами и приносят популярность их исполнителям.

Уникальность поэзии и прозы Ларисы Рубальской состоит, в том, что каждое ее произведение - это маленькая история любви, о которой далеко не "все сказано"; и автор поразительно точно улавливает ту самую, единственную и неповторимую интонацию, на которую отзывается душа, открытая для настоящего чувства.

Искренняя, открытая и тонко чувствующая писательница рассказывает невероятно интересные истории из своей жизни о любви, о боли расставаний, допущенных ошибках, счастливых моментах и упущенных возможностях. Ее творческие вечера всегда окутаны атмосферой позитива и добродушия, посетив которые, вы испытаете массу положительных эмоций и впечатлений.

Творчество Ларисы Рубальской близко и понятно самым разным людям. В её стихах много света, добросердечия и искренности.