Участников праздника 2018 года ждет полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление, игры и хороводы, а маленьких зрителей встреча со сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.

В концерте 2018 года будут участвовать, как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат в исполнении авторов песни Александра Белкина, Олега Мозарского и Бориса Искакова.

А также выступят: музыкальная студия при храме святых Константина и Михаила под руководством Ирины Машиной, исполнители Игорис Ярмоленка, Вадим Волков, Валентина Калинчева, Екатерина Бекешайте и другие, а также детские театры танца «Angel Project» и «Фантазия», танцевальная студия «Гелиос», русский фольклорный коллектив «Верея», детский вокальный ансамбль «Другялис».

Начало праздника в 16.00.