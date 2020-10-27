Маргарита Левчук - выдающаяся исполнительница и актриса белорусской оперы, хорошо известная литовской публике по выступлениям в Вильнюсе и Каунасе. На прошлой неделе она снова блистала на сцене Национальной оперы, где сыграла главную роль в оперетте Леонардо Бернштейна "Кандид".
В связи с печальными событиями в Беларуси, Маргарита стала активным участником политической кампании за демократизацию своей родины. Певица давала концерты во время митингов в поддержку Светланы Тихановской и до сих пор ведет активную общественную, информационную и музыкальную оппозиционную деятельность в Беларуси в этот непростой для страны период.
Билеты здесь.
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