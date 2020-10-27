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29 октября в Вильнюсе, в костеле св. Катрины, пройдет концерт Маргариты Левчук и Юстаса Чепониса - #ЖывеБеларусь: концерт-молитва, концерт-солидарность, жест дружбы и солидарности белорусов Литвы и благодарность за поддержку Литовской Республики и ее народа.
Margarita Levchuk
Margarita Levchuk
© DELFI / Karolina Pansevič

Маргарита Левчук - выдающаяся исполнительница и актриса белорусской оперы, хорошо известная литовской публике по выступлениям в Вильнюсе и Каунасе. На прошлой неделе она снова блистала на сцене Национальной оперы, где сыграла главную роль в оперетте Леонардо Бернштейна "Кандид".

В связи с печальными событиями в Беларуси, Маргарита стала активным участником политической кампании за демократизацию своей родины. Певица давала концерты во время митингов в поддержку Светланы Тихановской и до сих пор ведет активную общественную, информационную и музыкальную оппозиционную деятельность в Беларуси в этот непростой для страны период.

Билеты здесь.

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