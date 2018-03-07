23-25 марта в Вильнюсе пройдет фестиваль кофе.
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Вильнюсский фестиваль кофе, который вырос из Дней культуры кофе и Coffee Week, переносится в новое место – фабрику искусств LOFTAS.

Это три дня, посвященные растущей как на дрожжах культуре кофе, профессионалам кафе и ресторанов, и, конечно, любителям кофе.

По традиции, во время фестиваля пройдут три чемпионата Литвы: "Бариста", "Рисование молочной пеной" (Latte Art) и "Дегустация кофе" (Cup Tasting).

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