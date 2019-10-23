В Вильнюсе пройдет большой Stand Up концерт: такое нельзя пропустить

На этот раз столичного зрителя ждёт максимально пёстрый, многогранный и взрывоопасный состав участников:
Финалист бескомпромиссной юмористической битвы Comedy Battle – артистичный Валентин Сидоров!
Любимец рижской публики, участник множества проектов ТНТ, таких как "ComedyBattle" и "Не спать" - дерзкий Владос Алешин!
Финалист проектов "Открытый Микрофон" и "ComedyBattle" - умный и наблюдательный Дэн Смирнов.
А также, впервые в Литве, победительница последнего сезона "Comedy Battle", а ныне - резидент "Stand Up на ТНТ" - очаровательная и неповторимая Ирина Луур!
Организаторы утверждают, что это один из самых сильных и зажигательных составов комиков, когда-либо выходивших на вильнюсскую сцену.
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