Преследуемый советской властью поэт впервые посетил Вильнюс в 1966 году.
«Роман» поэта с Литвой продолжался до самой его смерти. Бродский признавался, что путешествия в Литву стали «потребностью» для его организма, которую друзья называли просто любовью.
Поэту понравился Вильнюс, отличающийся от других городов неспешным жизненным темпом и «красноречивой» архитектурой. Знатоки творчества Бродского заявляют, что в строках его стихов нашли отражение полифония барокко и ясность силуэтов храмов.
Пребывание поэта в Литве отмечено личными драмами в его жизни – здесь он залечивал душевные раны, полученные от несчастной любви.
Один из известнейших лириков мог часами изливать душу другу физику Рамунасу Катилюсу и его жене Эльмире, гостя в их квартире на улице Лейиклос. В стенах их же квартиры Бродский много рисовал, писал, фотографировал. Этот адрес позже стал известен в качестве «вильнюсского дома» Бродского – сегодня дом украшает мемориальная доска памяти поэта.
Ещё один друг, упоминаемый в документальном фильме – литовский поэт, переводчик, с которым Бродский общался в эмиграции – Томас Венцлова.
Бродский был приглашён на свадьбу Венцловы в США – эти уникальные кадры вошли в фильм. «Наши судьбы чем-то, наверное, были похожи. Мы оба не любили власть, а власть не любила нас. Наших произведений не печатали, а если и печатали, то этот случай был чудом и огромным исключением из правил», - вспоминает Венцлова дружбу с Бродским.
История, показанная в документальном фильме, происходит в советское время. Венцлова и Бродский эмигрировали в США, однако, их судьбы связала любовь к Литве.
Автор сценария и режиссёр фильма Лилия Вьюгина взялась за эту работу не случайно. Она родилась в Вильнюсе и жила неподалёку с домом, в котором проживал Бродский.
Премьера фильма состоится в Вильнюсе 23, 25 февраля в кинотеатре Skalvija, а 24 февраля фильм будет показан на столичной книжной ярмарке.
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