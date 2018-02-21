Преследуемый советской властью поэт впервые посетил Вильнюс в 1966 году.

«Роман» поэта с Литвой продолжался до самой его смерти. Бродский признавался, что путешествия в Литву стали «потребностью» для его организма, которую друзья называли просто любовью.

Поэту понравился Вильнюс, отличающийся от других городов неспешным жизненным темпом и «красноречивой» архитектурой. Знатоки творчества Бродского заявляют, что в строках его стихов нашли отражение полифония барокко и ясность силуэтов храмов.

Пребывание поэта в Литве отмечено личными драмами в его жизни – здесь он залечивал душевные раны, полученные от несчастной любви.

Один из известнейших лириков мог часами изливать душу другу физику Рамунасу Катилюсу и его жене Эльмире, гостя в их квартире на улице Лейиклос. В стенах их же квартиры Бродский много рисовал, писал, фотографировал. Этот адрес позже стал известен в качестве «вильнюсского дома» Бродского – сегодня дом украшает мемориальная доска памяти поэта.

Ещё один друг, упоминаемый в документальном фильме – литовский поэт, переводчик, с которым Бродский общался в эмиграции – Томас Венцлова.

Бродский был приглашён на свадьбу Венцловы в США – эти уникальные кадры вошли в фильм. «Наши судьбы чем-то, наверное, были похожи. Мы оба не любили власть, а власть не любила нас. Наших произведений не печатали, а если и печатали, то этот случай был чудом и огромным исключением из правил», - вспоминает Венцлова дружбу с Бродским.

История, показанная в документальном фильме, происходит в советское время. Венцлова и Бродский эмигрировали в США, однако, их судьбы связала любовь к Литве.

Автор сценария и режиссёр фильма Лилия Вьюгина взялась за эту работу не случайно. Она родилась в Вильнюсе и жила неподалёку с домом, в котором проживал Бродский.

Премьера фильма состоится в Вильнюсе 23, 25 февраля в кинотеатре Skalvija, а 24 февраля фильм будет показан на столичной книжной ярмарке.