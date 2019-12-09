Министр культуры Миндаугас Кветкаускас сформировал рабочую группу, которой предстоит обсудить концепцию памятника и подготовить условия для конкурса творческой идеи.
"Уже несколько лет в Вильнюсе планируется поставить очень важный для нашего государства, для памяти нашего народа памятник – героям времен Холокоста, спасителям евреев, Праведникам народов мира", – сказал министр BNS.
Планируется, что сформированная из представителей Минкульта, Вильнюсского городского самоуправления, канцелярии правительства, Еврейской общины Литвы, Союза художников, Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы рабочая группа в течение ближайших месяцев выработает условия конкурса творческой идеи.
"Мы планируем, что конкурс будет объявлен весной и должен состояться в следующем году. Тогда строительство памятника начнется в 2021 году", – сказал BNS министр.
Установить памятник планируется на улице Онос Шимайтес, у подножия Холма миссионеров.
По словам М. Кветкаускаса, это место связано с историей Вильнюсского гетто, его одобрила Еврейская община Литвы.
При ликвидации Вильнюсского гетто во двор Монастыря миссионеров 23 сентября 1943 года привели тысячи евреев для последнего отбора, там были убиты участники сопротивления гетто.
Финансировать строительство памятника будет государство, реализацией проекта займется столичное самоуправление.
Действующий в Израиле Институт Яд ва-Шем признал Праведниками народов мира почти 900 жителей Литвы.
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