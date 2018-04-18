Театральный проект "ТриТформаТ" (Минск, Беларусь)
покажет музыкальную комедию "Брачный договор".
Театральный проект "ТриТформаТ" представляет еврейскую музыкальную комедию "Брачный договор" по одноименной пьесе Эфраима Кишона, лауреата государственной премии Израиля.
«Зачем человек женится? Ради чистоты в доме? Для этого можно взять в дом домработницу. Чтобы хорошо кушать? Для этого есть ресторан. Сегодня даже детей можно делать без этого. Так зачем же, спрашивается? Я вам скажу: человеку нужен кто-нибудь, кому бы он смог рассказать свои проблемы! Вот поэтому и женятся. И с этой минуты им уже есть что рассказать!...», - говорит Эфраим Кишон.
"Брачный договор" – один из самых любимых спектаклей минчан, всегда проходящий при полных аншлагах, он - участник международных фестивалей.
Если вы любите остроумный юмор, хотите от души посмеяться над знакомыми ситуациями и хорошо провести время, то это спектакль для вас.
Режиссер-постановщик - Татьяна Троянович. В спектакле заняты популярные актеры " Театра-студии киноактера" Вера Полякова, Юрий Баранов, Артем Давидович, Елена Гиренок, Алеся Пуховая. В роли Элем Елиха Борозовского - Станислав Савостин.
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