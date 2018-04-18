Театральный проект "ТриТформаТ" представляет еврейскую музыкальную комедию "Брачный договор" по одноименной пьесе Эфраима Кишона, лауреата государственной премии Израиля.

«Зачем человек женится? Ради чистоты в доме? Для этого можно взять в дом домработницу. Чтобы хорошо кушать? Для этого есть ресторан. Сегодня даже детей можно делать без этого. Так зачем же, спрашивается? Я вам скажу: человеку нужен кто-нибудь, кому бы он смог рассказать свои проблемы! Вот поэтому и женятся. И с этой минуты им уже есть что рассказать!...», - говорит Эфраим Кишон.

"Брачный договор" – один из самых любимых спектаклей минчан, всегда проходящий при полных аншлагах, он - участник международных фестивалей.

Если вы любите остроумный юмор, хотите от души посмеяться над знакомыми ситуациями и хорошо провести время, то это спектакль для вас.

Режиссер-постановщик - Татьяна Троянович. В спектакле заняты популярные актеры " Театра-студии киноактера" Вера Полякова, Юрий Баранов, Артем Давидович, Елена Гиренок, Алеся Пуховая. В роли Элем Елиха Борозовского - Станислав Савостин.