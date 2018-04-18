9 мая в 18.30 час. в Вильнюсе, в Камерном театре
Театральный проект "ТриТформаТ" (Минск, Беларусь)
покажет музыкальную комедию "Брачный договор".
© Organizatorių archyvas

Театральный проект "ТриТформаТ" представляет еврейскую музыкальную комедию "Брачный договор" по одноименной пьесе Эфраима Кишона, лауреата государственной премии Израиля.

«Зачем человек женится? Ради чистоты в доме? Для этого можно взять в дом домработницу. Чтобы хорошо кушать? Для этого есть ресторан. Сегодня даже детей можно делать без этого. Так зачем же, спрашивается? Я вам скажу: человеку нужен кто-нибудь, кому бы он смог рассказать свои проблемы! Вот поэтому и женятся. И с этой минуты им уже есть что рассказать!...», - говорит Эфраим Кишон.

"Брачный договор" – один из самых любимых спектаклей минчан, всегда проходящий при полных аншлагах, он - участник международных фестивалей.
Если вы любите остроумный юмор, хотите от души посмеяться над знакомыми ситуациями и хорошо провести время, то это спектакль для вас.

Режиссер-постановщик - Татьяна Троянович. В спектакле заняты популярные актеры " Театра-студии киноактера" Вера Полякова, Юрий Баранов, Артем Давидович, Елена Гиренок, Алеся Пуховая. В роли Элем Елиха Борозовского - Станислав Савостин.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

В Вильнюсе покажут музыкальную комедию "Брачный договор" (2)

9 мая в 18.30 час. в Вильнюсе , в Камерном театре...

Евгений Князев выступит в Вильнюсе с моноспектаклем "Пиковая дама"

Совсем недавно триумфально прошли гастроли театра Евг....

Звягинцев войдет в жюри Каннского кинофестиваля (2)

Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в жюри 71-го...

Режиссер Георгий Сурков: "Мел" – для школьников, и на их языке

В среду, 25 апреля 2018 года, в 18:30 ч. в зале «Среда A–Z»...

Известны лауреаты премии "Золотая маска"

В Москве назвали победителей «Золотой маски». В этом...

TOP новостей

Президент Литвы: видим принципиальную беспринципность премьера Сквернялис: не поддамся (4)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис , покрывая министра...

На пути Грибаускайте к руководящим постам ЕС – существенный вопрос (115)

Работники ведомств Евросоюза (ЕС) видят президента...

Между Ушацкасом и Павилёнисом идет борьба: в руках новое оружие (10)

Вигаудас Ушацкас , который хотел бы стать кандидатом на...

Интервью Венцкене американским СМИ: они хотят вернуть меня, чтобы убить (4)

Экс-судья и экс-депутат Неринга Венцкене заявила в...

Подозреваемый в получнеии взятки Масюлис: я вернул долг (3)

Бывший председатель Движения либералов Элигиюс...