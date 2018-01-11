В Вильнюсе покажут белорусский балет "Витовт"

Спектакль «Витовт» появился в репертуаре Большого театра Беларуси в 2013 году и стал своеобразной визитной карточкой белорусского балета.

На сцене оживут персонажи древних летописей – Витовт и Ягайло, которые будут бороться за власть и, конечно, за любовь прекрасной Анны. В спектакле переплелись мифы и легенды, любовь и ненависть, предательство и верность, дружба и злоба, вражда и мир… Посетив представление, зрители смогут перенестись во времена Великого Княжества Литовского, когда владыкой лесов величали зубра и существовали Тракайский и Кревский замки.

Музыка к балету «Витовт» написана заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь, лауреатом Государственной премии Республики Беларусь Вячеславом Кузнецовым, хореограф-постановщик спектакля – народный артист Беларуси Юрий Троян.

В 2014 году балетная постановка признана победителем ІІІ Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия» в трех номинациях: «Лучший спектакль балета», «Лучшая актерская работа в спектакле балета» и «Лучшая работа балетмейстера в спектакле балета».

В 2015 году коллектив Большого театра Беларуси за спектакль удостоен премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».