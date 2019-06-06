В Вильнюсе отметили 220-летие Пушкина

Возложением цветов и двумя посвящениями отметили в Литературном музее им.А.Пушкина 220-летие этого классика русской литературы.
Празднование 220-летия Александра Пушкина в Литературном музее им.А.Пушкина
© Фото Елены Коницкой, Facebook

В числе торжественных мероприятий по поводу круглой даты со дня рождения А.Пушкина наряду с поэтическим и музыкальным посвящениями юбиляру прошла церемония награждения лауреатов и участников конкурса "Мой Пушкин".

Празднование 220-летия Александра Пушкина в Литературном музее им.А.Пушкина
Празднование 220-летия Александра Пушкина в Литературном музее им.А.Пушкина
© Facebook
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В мае Литературный музей А. Пушкина зовёт на выставку, лекцию, игры и чаепитие

Литературный музей им.А.Пушкина был основан в усадьбе Маркучай, в бывшем жилом доме сына поэта Григория и Варвары Пушкиных согласно завещанию последней в 40-х гг. XX в.

Музей расположен в здании деревянной виллы 1868 г. Интерьер помещений в стиле модерн составляет аутентичная мебель, печь, образцы оружия и охотничьи трофеи, картины и фотографии, а также библиотека, в фонде которой более 600 книг.

В прошлом году фонды музея им.А.Пушкина пополнила и экспозиция, посвящённая вильнюсскому периоду жизни и творчества классика белорусской литературы Якуба Коласа (Константина Мицкевича), дом жены которого, Марии Каменской, находился неподалёку.

Александр Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. В России и некоторых других странах к этому дню проводятся праздничные мероприятия, отмечаются Дни русского языка и культуры.

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