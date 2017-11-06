В Вильнюсе открывается выставка "Марк Шагал. Начало"

Особенностью открытия станет выступление художника-постановщика мультфильма Аллы Матюшевской и премьерный показ его копии с субтитрами на литовском языке.

На выставке представлены разнообразные эскизы к мультфильму «Марк Шагал. Начало» (студия анимационных фильмов Национальной к/с «Беларусьфильм», режиссер Елена Петкевич), отражающие творческий поиск авторов, основные этапы их работы – раскадровка (изобразительный конспект будущего фильма), подготовительные эскизы к фильму с цитатами из автобиографической книги «Марк Шагал. Моя жизнь», стилевые эскизы и, наконец, кадры из фильма.

Авторы – художник-постановщик Алла Матюшевская и помогавшие ей художницы Инга Карашкевич и Татьяна Удовиченко – старались попасть в стиль Марка Шагала, передать его цветовую гамму так, чтобы персонажи, предметы интерьера, а также основы для фонов фильма передавали атмосферу его произведений.

Эскизы выполнялись на специальной пленке (ацетат) темперными красками. Затем изображения сканировались, разрезались, компоновались и анимировались. Так создавался мир, в котором ожили герои этого фильма.

Впечатление-ощущение авторов, оставшееся от процесса работы над фильмом «Марк Шагал. Начало»,– внутренняя улыбка.

Улыбка, светлая энергетика, радостные эмоции согревают изнутри, помогая внутреннему солнцу светить все ярче, вдохновляя на поиск новых творческих идей и их дальнейшее воплощение.

Авторам очень хотелось, чтобы представленное на выставке подарило всем пришедшим сюда ощущение света, тепла и радости.