В Вильнюсе - открытие выставки о Марине Цветаевой

24 марта (суббота) в 12 часов Литературный музей А. С. Пушкина приглашает на открытие выставки «Александровское лето Марины Цветаевой» Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове и презентацию книги «Переписка Анастасии Цветаевой с Софьей Лубинской».
Мероприятие ведёт Эльвира Калашникова - сотрудник Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове (Россия).
Мероприятие на русском языке. Вход свободный.
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