В Вильнюсе открылась Вильнюсская книжная ярмарка

В этом году выставка и ее культурная программа посвящена специальной теме: как много людей Литвы, которые покинули свою родину силой или по собственному желанию, и сделали свою родину известной в мире.

"В этом году мы приглашаем читать Литву и мир: со всех сторон, по всем направлениям, на всех языках и во всех смыслах. Приглашаем открывать и узнавать свою историю, культуру, науку и другие сферы жизни как живой, открытый текст, который вечно пишется, никогда не заканчивается и который может прочитать каждый из нас, создавая его каждый день заново", - призывают организаторы мероприятия.

Посетителей ярмарки, как обычно, ожидают книги и сотни разных мероприятий.

Здесь снова встретятся читатели и писатели из Литвы и из-за границы, организовано творческое пространства «Ты можешь создать книгу», Музыкальный зал, зал Литовского национального радио и ТВ, будет действовать дискуссионный клуб, Уголок писателей, Книжный кинозал, пассаж букинистов, художественные выставки, Гостиная литераторов.

Это по праву самая большая книжная ярмарка в странах Балтии. Ежегодно она привлекает более 300 издательств, книжных торговцев, более 60000 посетителей.



Дни и рабочее время ярмарки:

📖 02 23 (пятница) – ДЛИННАЯ ПЯТНИЦА, 10.00 – 21.00 ч.

📖 02 24 (суббота) – СТО СВИДАНИЙ, 10.00 – 21.00 ч.

📖 02 25 (воскресенье) – ДЕНЬ СЕМЬИ, 10.00 – 17.00 ч.