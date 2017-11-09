Как утверждают организаторы, в программе форума Scanorama, который будет проходить до 26 ноября, можно будет увидеть лучшие фильмы года, получившие награды различных кинофестивалей.

По словам учредителя и художественного руководителя Scanorama Гражины Арлицкайте, в этом году в программе кинофестиваля особенно сильную позицию занимает немецкое кино - это стало результатом длительного сотрудничества Scanorama с Институтом имени Гёте.

В этом году почти половину программы Scanorama составляют фильмы, снятые режиссерами-женщинами. Об этом Scanorama пригласить поговорить во время дискуссии "Женщины в киноиндустрии".