В Вильнюсе - комедия "Авантюристы поневоле"

Это новая комедийная постановка по пьесе «Тётки» Александра Коровкина. В центре сюжета — две милые, забавные старушки и два их горячо любимых племянника. Один из них - легкомысленный, промотавшийся кинопродюсер, а второй вообще уголовник, сбежавший из тюрьмы. Внезапное появление любимых племянников застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме...

Так закручивается история, в которой переплетется всё - интрига, путаница, масса смешных ситуаций, юмор, череда недоразумений и неожиданная развязка. Одна комедийная ситуация сменяет другую, что заставляет зрителей смеяться на протяжении всего спектакля.

Сколько забот в день может быть у двух не самых молодых сестер? Похлопотать по дому, испечь пирожки, вызвать мастера-оконщика, не забыть про прием таблеток? У героинь спектакля их оказывается гораздо больше: милиция, отравления и преследования, переодевания и разоблачения. Но разве может всё это сравниться с любовью и заботой о дорогих племянничках и их личной жизнью?

В ролях:

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ - актёр театра и кино. Широкую известность ему принесло участие в полнометражном фильме «На игре» и сериале «Закрытая школа», а главная роль в многосерийной драме «Мажор» подарила ему народное признание.

АГАТА МУЦЕНИЕЦЕ - латвийская и российская актриса и модель. Закончила актёрский факультет ВГИКа с красным дипломом. Наиболее известная роль — Дарья Старкова в телесериале «Закрытая школа».

РАИСА РЯЗАНОВА - народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР, исполнительница одной из главных ролей в фильме "Москва слезам не верит", снималась более чем в двух сотнях фильмов.

АЛЕКСАНДР МОХОВ - российский актер театра и кино, режиссер, продюсер, преподаватель. Заслуженный артист России. Известен по ролям в картинах "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Московские каникулы", "Две судьбы", "Дом солнца", "Утомленные солнцем 2: Предстояние", "Пока станица спит", "Последний янычар".

Режиссер: Александр Мохов