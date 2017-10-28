В Вильнюсе - белорусская комедия "Психоанализ – это искусство"

Комедия «Психоанализ – это искусство» поставлена по пьесе белорусского драматурга Дианы Балыко «Психоаналитик для психоаналитика».

«Мы – дети 70-х прошлого и нулевых этого века – уставшая от жизни армия разбитых сердец. Нас обманывали, предавали, кидали, не выполняли обещания. Мы отчаялись. Нам совершенно не нравится состояние, в котором мы находимся, но мы слишком напуганы, чтобы начать с начала. Доверять и любить – идти на риски. Но нам страшно увидеть, что все вокруг нас может попросту развалиться, поэтому… проще и не начинать.

Проще скрыться за маской деловой женщины и занятого мужчины, заменить простоту – надменностью, неуверенность – бравадой, участие - холодностью, нежность – высокомерием, искренность – иронией и сарказмом. Проще завести кота, чем создать отношения с реальным человеком или родить ребенка.

Беда XXI века – тотальное одиночество. Несмотря на открытость границ, широту использования Интернета и 24-часовое «я на связи», мы все меньше встречаемся с друзьями, говорим по душам, влюбляемся и сочиняем стихи.

«How are you?» – «Fine!» – стало главным трендом. Люди убирают свои морщины фотошопом, ищут удачные ракурсы на фотоснимках, постят #лукикрасивойжизни. Модно быть успешным, здоровым, богатым и веселым. Все остальное – не в тренде. И поэтому, когда нам больно, мы будем неестественно смеяться, скрывая истинные эмоции под маской фальшивой улыбки, или… пойдем к психоаналитику. Это тоже тренд!

Мы все ищем «таблетку» от одиночества, которое вымораживает нас изнутри. Одиночество в семье, социуме… Сексуальное одиночество – тоже большая проблема и примета времени. Секс случается так редко как дожди в пустыне. И порой из акта доверия, где соприкасаются души, превращается просто в рукопожатие… в перчатках…

Мы все – армия ноющих душ, которые отчаянно жаждут гармонии, но не верят, что смогут ее отыскать.