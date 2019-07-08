На мероприятии литовский спикер акцентировал важность сотрудничества народов обеих стран.
"При сложных обстоятельствах 450 лет назад Великое Княжество Литовское (ВКЛ) и Королевство Польское заключили унию, это было беспрецедентное государственное образование, ставшее неотделимым, а в некоторых аспектах и решающим в истории Литвы, и в общей истории Центральной и Восточной Европы (...) Действуя вместе, мы можем добиться большего, чем по одиночке, быть успешными, безопасными. Ставя общие цели, мы быстрее и эффективнее их добьемся", – сказал В. Пранцкетис.
Он подчеркнул, что "Литва и Польша являются самостоятельными государствами, которые связаны уникальным и очень ценным опытом общности".
Польский спикер М. Кухчинский сказал, что успех Люблинской унии заключался в основных принципах, на которых она основана – на равноправии и добровольности. По его словам, существующие в эти дни объединения – Евросоюз и НАТО – это своеобразное наследие Люблинской унии.
"Спустя почти 400 лет после заключения Люблинской унии, народы Европы начали создавать новую ценность, которая позднее расширилась и стала своеобразным наследником Люблинской унии, то есть именно Евросоюз, в который мы входим", – заявил польский гость.
На выставке представлена картина знаменитого польского художника Яна Матейко "Люблинская уния". Историческое полотно написано в 1869 году, по случаю 300-летнего юбилея унии. На ней также будут представлены и другие произведения на историческую тематику, представляющие Люблин.
В этом году Люблинской унии исполняется 450 лет. 1 июля 1569 года Великое княжество Литовское (ВКЛ) и Польша подписали договор и объединились в Республику двух народов (Речь Посполита), которая охватывала территории нынешней Беларуси и Украины, но распалась в конце XVIII века.
Люблинская уния помогла странам в течение некоторого времени защитить себя от России.
В Великокняжеском дворце в Вильнюсе открыта выставка, посвященная Люблинской унии
В субботу, по случаю праздника Дня государственности...
"Дурак тот, кто поступает по-дурацки": как "Форрест Гамп" изменил мир
В этом году легендарному фильму "Форрест Гамп"...
Неделя в Грузии: Сванетия, Аджария и Имеретия с высоты птичьего полета. И не только (1)
Заснеженные горные кручи Сванетии, бездонная пропасть...
Наследие Набокова под угрозой. Как музей писателя воюет с петербургским университетом (1)
В 2012 году в Швейцарии умер сын писателя Владимира...
Получивший "Золотого льва" в Венеции павильон Литвы будет открыт 2 дня в неделю
Литовский павильон "Солнце и море (Marina)", получивший...
TOP новостей
Почему жители Литвы голосовали за Науседу, а не за Шимоните: три причины (72)
Избиратели на выборах президента Литвы голосовали за...
Сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру в популярном столичном районе (11)
" Жирмунай находится рядом с центром литовской столицы,...
Карта миграции в Литве: одни города вымирают, другие растут (58)
В 2018 году в Вильнюс приехало на 3465 человек больше, чем...
Остановились работы у Белого моста в столице: обновление этого пространства может затянуться (6)
Горы песка и ни одного рабочего – такая картина...
Печальная статистика: реже чем литовские пенсионеры путешествуют только пенсионеры из Болгарии и Румынии (19)
В Старом городе Вильнюса часто можно увидеть туристов...