Российская комедия "Каникулы президента", премьера которой была перенесена с 18 января на 29 марта из-за предвыборной кампании Путина, не будет показана на Украине.

Как рассказал исполнительный директор официального дистрибьютора фильма "Люксор дистрибьюшн" Сергей Сорочкин, украинские партнеры были готовы взять фильм в прокат, но после его просмотра отказались, сообщает РИА "Новости". "Когда я предложил фильм украинскому партнеру, он сказал: я не знал, что это фильм про Путина, ты же понимаешь, мы не можем его показать", - пересказал реакцию украинских партнеров Сорочкин.

По сюжету фильма, устав от рутины, расписанных по секундам встреч, бесчисленных переговоров, а также "фейковой реальности" и "потемкинских деревень" при каждом посещении любого города России, президент страны решает отправиться на каникулы инкогнито и в одиночестве. Он едет в Крым, чтобы заодно свободно там пообщаться с народом и узнать, как все обстоит на самом деле.

Чтобы остаться неузнанным, президент прибегает к услугам лучших гримеров страны, но новый облик президента точь-в-точь совпадает с внешностью некоего Валеры из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории...

Роль президента в фильме сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, регулярно пародирующий Владимира Путина в КВН и уже исполнявший роль Путина в сериале "Да, господин президент!" в 2013 году.

В фильме также снимались Олег Васильков, Евгений Сидихин, Настасья Самбурская, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров, Анна Цуканова-Котт, Кирилл Васильев, Роза Хаируллина, Роман Попов, Владимир Носик и другие.

Премьера комедии "Каникулы президента" состоится в кинотеатрах России 29 марта. Фильм также покажут в Беларуси, Казахстане и Армении.