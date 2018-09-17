19 сентября в 19.00 в столичном кинотеатре "Скальвия" будет показан документальный фильм "Я - КАТЯ ГОЛУБЕВА". Режиссер Наталия Ю, совместное литовско-российское производство "Studija JU" и "Студия Андрея Шемякина" о загадочной, увы, ушедшей российской актрисе Кате Голубевой.
Я - Катя Голубева

Режиссер фильма Наталия Ю, отвечая на вопрос, почему у нее было такое чуть ли не фанатичное желание рассказать про малоизвестную в России актрису Катю Голубеву, рассказывала: "Может быть потому, что мы в свое время с ней подружились в Литве. Может быть, потому что это была первая "вживую" встреченная мною актриса? А может быть, потому что она была стройна, воздушна, красива, и было известно, что ее зовут сниматься западные режиссеры? Или так - потому что она писала настоящие, ни на кого не похожие стихи. Или просто потому, что она была русская в Литве, и в первые годы Литовской независимости подпадала под тот же каток неприятия всего русского, что остро ощущала и я сама?

Это все так. Но, наверное, самое главное было заложено в Катиной личности. Она была поразительно искренней и отчаянно бескомпромиссной. В суровые 90-е гг. я не знала ни одного человека с такими качествами".

Сын Кати - Дмитрий Каприн как-то рассказал историю, как в холодную зиму в Москве, соседка по дому выгнала пьющего мужа из дома. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы его, замерзающего возле подъезда, не обнаружила Катя Голубева. Она затащила его в свою квартиру на 4-ый этаж, где дала ему возможность выспаться, придти в себя, вымыться. Протрезвевший мужчина помирился с женой и вернулся домой. А Катя и ее малолетняя дочка вынуждены были промывать волосы керосином, избавляясь от вшей незваного гостя...

В "Скальвии" - премьера документального фильма "Я - Катя Голубева"
Съемочная группа : звукорежиссер Сергей Ермаков, оператор Надежда Соловьева, музыкант и друг Кати - Андрей Макаревич, режиссер - Наталия Ю, сын Кати - Дима Каприн.
Мистика. Как собака с плаката...

И в жизни, и на съемочной площадке с актрисой Катей Голубевой часто происходили мистические истории. А сегодня, когда Катя упокоилась на французском кладбище Пер-Лашез в компании Айседоры Дункан, Эдит Пиаф, Марии Калас, Ани Жирардо , эти истории продолжаются с документальным фильмом о ней.

В Мексике в древние времена на похоронах убивали одну из собак стрелой в пасть и хоронили её вместе с останками человека, веря, что собака проведет душу покойного в царство мертвых. Ксолоитцкуи́нтли или сокращённо Шо́ло - голая мексиканская собака - занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая древняя порода собак. В древних захоронениях на территории Мексики находят мумии собак и изображающие их глиняные фигурки, которые датируются 5000-3000 лет до н. э..

Для Кати, голая мексиканская собака являлась еще и "ликом ее актерской карьеры" . Она в рассрочку ( так как эта порода собак весьма дорога) приобрела такую собаку и все последние годы "это лысое пакостное чудовище" жило у нее.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

В столичном кинотеатре "Скальвия" пройдет премьера документального фильма "Я - КАТЯ ГОЛУБЕВА" (2)

19 сентября в 19.00 в столичном кинотеатре "Скальвия" будет...

В РКЦ откроется выставка иллюстраций к серии книг "Сказки Старого Вильнюса" Макса Фрая

21 сентября (пятница) в 19.00 в галерее Русского...

Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Известный японский писатель Харуки Мураками отказался...

Rusų dramos teatras/ nuotr. aut. D. Matvejevas

Сезон Русского драмтеатра Литвы открывает "Русский роман": "Этот спектакль будет ярким явлением" (6)

В Русском драматическом театре Литвы грядет премьера...

Официальное заявление: "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве

Израильская государственная корпорация...

TOP новостей

Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (26)

Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...

Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (59)

"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...

Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (19)

Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...

Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (11)

Каким должен быть тариф на социальное страхование,...

Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (16)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...