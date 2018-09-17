В "Скальвии" - премьера документального фильма "Я - Катя Голубева"

Режиссер фильма Наталия Ю, отвечая на вопрос, почему у нее было такое чуть ли не фанатичное желание рассказать про малоизвестную в России актрису Катю Голубеву, рассказывала: "Может быть потому, что мы в свое время с ней подружились в Литве. Может быть, потому что это была первая "вживую" встреченная мною актриса? А может быть, потому что она была стройна, воздушна, красива, и было известно, что ее зовут сниматься западные режиссеры? Или так - потому что она писала настоящие, ни на кого не похожие стихи. Или просто потому, что она была русская в Литве, и в первые годы Литовской независимости подпадала под тот же каток неприятия всего русского, что остро ощущала и я сама?

Это все так. Но, наверное, самое главное было заложено в Катиной личности. Она была поразительно искренней и отчаянно бескомпромиссной. В суровые 90-е гг. я не знала ни одного человека с такими качествами".

Сын Кати - Дмитрий Каприн как-то рассказал историю, как в холодную зиму в Москве, соседка по дому выгнала пьющего мужа из дома. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы его, замерзающего возле подъезда, не обнаружила Катя Голубева. Она затащила его в свою квартиру на 4-ый этаж, где дала ему возможность выспаться, придти в себя, вымыться. Протрезвевший мужчина помирился с женой и вернулся домой. А Катя и ее малолетняя дочка вынуждены были промывать волосы керосином, избавляясь от вшей незваного гостя...

Съемочная группа : звукорежиссер Сергей Ермаков, оператор Надежда Соловьева, музыкант и друг Кати - Андрей Макаревич, режиссер - Наталия Ю, сын Кати - Дима Каприн.

Мистика. Как собака с плаката...





И в жизни, и на съемочной площадке с актрисой Катей Голубевой часто происходили мистические истории. А сегодня, когда Катя упокоилась на французском кладбище Пер-Лашез в компании Айседоры Дункан, Эдит Пиаф, Марии Калас, Ани Жирардо , эти истории продолжаются с документальным фильмом о ней.

В Мексике в древние времена на похоронах убивали одну из собак стрелой в пасть и хоронили её вместе с останками человека, веря, что собака проведет душу покойного в царство мертвых. Ксолоитцкуи́нтли или сокращённо Шо́ло - голая мексиканская собака - занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая древняя порода собак. В древних захоронениях на территории Мексики находят мумии собак и изображающие их глиняные фигурки, которые датируются 5000-3000 лет до н. э..

Для Кати, голая мексиканская собака являлась еще и "ликом ее актерской карьеры" . Она в рассрочку ( так как эта порода собак весьма дорога) приобрела такую собаку и все последние годы "это лысое пакостное чудовище" жило у нее.