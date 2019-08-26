В Сети появился тизер девятого эпизода "Звездных войн"

В начале ролика показывают моменты из прошлых частей франшизы, но потом появляются кадры из девятого эпизода — в том числе и Рей с красным двойным мечом.

Сюжет новых «Звездных войн» по-прежнему держится в тайне. Точно известно, что девятый эпизод — завершение саги Скайуокеров и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении с новыми героями и злодеями.