В начале ролика показывают моменты из прошлых частей франшизы, но потом появляются кадры из девятого эпизода — в том числе и Рей с красным двойным мечом.
Сюжет новых «Звездных войн» по-прежнему держится в тайне. Точно известно, что девятый эпизод — завершение саги Скайуокеров и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении с новыми героями и злодеями.
В Сети появился тизер девятого эпизода "Звездных войн"
В сети появился специальный ролик фильма «Звездные...
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