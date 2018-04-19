В стране, известной своим ультраконсервативным толкованием некоторых религиозных норм, были запрещены концерты и просмотр фильмов с начала 1980-х годов. С тех пор все подобные заведения были закрыты.

Кинотеатр построила американская сеть AMC (American Multi-Cinema), а фильмом станет один из американских боевиков. Название киноленты пока официально не называют, но по неофициальным данным, это может быть "Черная пантера" Райана Куглера. Вход в увеселительное заведение в апреле будет не доступен для простых смертных, попасть внутрь можно будет только по спецприглашению, пишет DW.

التجهيزات والإستعدادات قائمة على قدمٍ وساق.. وغداً تبدأ صناعة سعودية مختلفة بانطلاقة #السينما_السعودية في #المملكة#هيئة_الإعلام_المرئي_والمسموع pic.twitter.com/DtU5SQahCj

— الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) April 17, 2018





Для Саудовской Аравии открытие кинотеатра - большой культурный прогресс. Подобные заведения здесь были запрещены более 30 лет, но в последние годы власти мусульманского государства предпринимают меры по либерализации страны. Так, женщинам разрешили ходить на футбольные матчи, открывать бизнес, водить такси, грузовики и мотоциклы, разводиться по собственному желанию, а в начале марта объявили о подготовке к первому марафону среди женского населения. В стране начали проводить ярмарки и концерты.

Инициатором перемен стал принц Мухаммед бен Салман, известный своей неустанной борьбой с коррупцией, в ходе которой арестовал десятки высокопоставленных чиновников, бизнесменов и принцев Саудовской Аравии. На свободу их выпускали после того, как они передавали властям свои многомиллионные активы. 32-летний принц Мухаммед менее чем за три года в глазах общественности завоевал репутацию сильного лидера, хотя некоторые критики называют его безрассудным. Он начал бомбардировки в Йемене и возглавил блокаду Катара. Также правитель вкладывает много денег в "умные" технологии. В октябре 2017 года он анонсировал проект строительства города будущего за 500 млрд долларов под названием NEOM.