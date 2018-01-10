В Русском культурном центре - выставка Валерия Зубакова

В настоящей выставке представлены портреты, выполненные в живописной манере, скорее напоминающей живопись эпохи Возрождения, чем столь привычные для нашего глаза остановленные мгновенья жизни наших современников.

Среди героев выставки много как знакомых лиц, так и «людей с улицы», попавших в объектив автора как бы случайно, но оставляющих впечатление вневременности и неслучайности.

Валерий Зубаков родился в Вильнюсе. Здесь же закончил среднюю школу и Вильнюсский инженерно-строительный институт. Работал конструктором на знаменитых «Пятерках». Чаще всего его можно было видеть читающим в фойе Республиканской библиотеки, где более 35 лет он был постоянным читателем. В начале 90-х завод закрыли, и он начал преподавать в средних школах Вильнюса редкий для того времени предмет «Культурология». Так и доработал до 2010 г., когда закрыли и школу. В 2008 г. закончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет по специальности «Теология», а тремя годами позже курсы гидов при Вильнюсском педагогическом университете.

Фотографировать начал еще в школе. Специального художественного образования у автора нет, что не мешает ему работать во многих жанрах, хотя предпочитает он городской и ландшафтный пейзаж, а также портрет в пейзаже и интерьере. Современными жанрами не интересуется.

В. Зубаков участвовал в создании документальных фильмов «Бессонница» (2002) и «Мученики» (2003) (Студия Ju – первый приз Международного кинофестиваля в Крушеваце - Сербия) как художник и соавтор сценария. Кроме фотографии, интересуется иконописью и живописью, иногда водит экскурсии по старому городу и читает лекции по теологии и истории религии. Написал книгу о свв. виленских мучениках Антонии, Иоанне и Евстафии и книгу стихотворений - пока неизданные.

С 1986 года принимает участие в выставках. Первая персональная выставка прошла в 2001 г в Русском культурном центре. С этих пор прошли еще три — в родной ему Республиканской библиотеке им. Мажвидаса (2005) и Республиканской технической библиотеке (2003) и в РКЦ (2012). Валерий Зубаков — участник многих групповых выставок в Литве. Его работы находятся в частных собраниях Литвы и за ее рубежами.

Выставка продлится до 1 февраля.