В Русском культурном центре - открытие выставки





"Вашему вниманию представляется выставка картин известной вильнюсской художницы Ливии. Это далеко не первая персональная выставка, и любители живописи наверняка знакомы с ее творчеством. Началось все с акварели, великолепных цветочных композиций. Сегодня Ливия использует различные техники и приемы живописи, различные материалы. Тематика работ тоже разнообразна: пейзажи, натюрморты, портреты, книжная иллюстрация - все подвластно кисти художницы", - говорят организаторы.

Фото РКЦ

Фото РКЦ