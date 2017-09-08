В Русском культурном центре - открытие выставки

"Вашему вниманию представляется выставка картин известной вильнюсской художницы Ливии. Это далеко не первая персональная выставка, и любители живописи наверняка знакомы с ее творчеством. Началось все с акварели, великолепных цветочных композиций. Сегодня Ливия использует различные техники и приемы живописи, различные материалы. Тематика работ тоже разнообразна: пейзажи, натюрморты, портреты, книжная иллюстрация - все подвластно кисти художницы", - говорят организаторы.
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