"К ремейкам мы относимся очень настороженно. <…> Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать, потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше. <…> Другое дело, когда ты говоришь про историю с фантастикой, которую технически в то время не было возможности рассказать на должном уровне.
Ведь пересматривая сегодня "Гостью из будущего", понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со "Звездными войнами". Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю", — рассказал Врубель.
Советский фильм "Гостья из будущего", снятый по мотивам повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед", состоял из пяти эпизодов, которые вышли в 1984 году. Главные роли исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.
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