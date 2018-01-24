В России фильм "Смерть Сталина" проверят на мораль

По словам главы ведомства Владимира Мединского, фильм, премьера которого в России должна была состояться буквально на днях, 25 января, мог показаться старшему поколению "оскорбительной насмешкой". Теперь материалы киноленты направят на юридическую экспертизу, сообщил глава Минкульта.

Накануне, 22 января, в Министерстве культуры РФ состоялся закрытый показ комедии Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". На следующий день после просмотра картины ряд деятелей кино и культуры обратились в ведомство с просьбой перенести премьеру фильма на лето. Как пояснили в общественном совете при Минкульте, тем самым планируется избежать выхода оскорбительного для ветеранов Великой Отечественной войны фильма накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.

Более того, юристы Минкульта увидели в фильме "Смерть Сталина" нарушение российского законодательства, на основании чего потребовали отозвать у комедии прокатное удостоверение. По их мнению, кинолента содержит признаки экстремизма: она якобы направлена "на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности".

Мединский в заявлении "О прокатном удостоверении для фильма "Смерть Сталина" согласился с тем, что фильм может быть оскорбительным для "старшего поколения". "Нельзя не согласиться: многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма", - говорится в заявлении главы ведомства, которое цитирует ТАСС.

Вместе с тем министр дал понять, что речи о цензуре в ситуации с отзывом прокатного удостоверения у иностранного фильма не идет. Мединский напомнил, что в России нет цензуры и граждане не боятся "критических и нелицеприятных оценок нашей истории". "Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней", - отметил глава Минкульта.

По словам Мединского, "Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом", но прокатчик "не услышал" ведомство.

При этом Мединский согласился и с претензиями юристов к картине, подчеркивая, что именно они стали основанием для отзыва прокатного удостоверения. По его словам, теперь фильм ждет юридическая проверка. "Но это все - вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма. В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу", - пояснил министр.

Ранее в Департаменте кинематографии Минкульта РФ пояснили, что решение отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" было принято из-за содержания в нем информации, распространение которой запрещено российским законодательством. О чем именно идет речь, в ведомстве не уточнили.

И.о. директор департамента Ольга Любимова пояснила, что решение принято на основании подпункта "д" пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Этот пункт гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ". Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.