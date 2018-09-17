В РКЦ откроется выставка иллюстраций к серии книг "Сказки Старого Вильнюса" Макса Фрая

Рената Магзумова родилась в Санкт-Петербурге в семье архитекторов. Закончила петербургскую Академию имени Штиглица, затем магистратуру вильнюсской Академии Художеств (VDA) на кафедре графики. Занимается дизайном интерьеров, иллюстрацией и методами выхода из творческого кризиса.

Данная графическая серия представляет собой коллекцию образов зданий старого Вильнюса. Автор не ставил перед собой цели изобразить каждый дом с портретной точностью (хотя большинство из них легко узнаваемы), а, скорее, пытался уловить течение времени сквозь их стены. Фрагменты штукатурки, черепица, лестничные пролёты словно замирают в воздухе и начинают растворяться в пустоте листа. И если приглядеться, на разных иллюстрациях время течёт с разной скоростью: некоторые дома неумолимо тают, а некоторые вполне благополучны и лишь едва затронуты старением - возможно, им удалось повернуть время вспять и запустить процесс самовосстановления из элементарных частиц. Слово levitation происходит от латинского levitas и означает "воспарить в силу легкости". Отрицание законов физики и плотности материального мира приводит к допущению, что фасад (в буквальном и фигуральном смысле) - это отнюдь не все, что можно считать в прогулках по городу. Автор "Сказок Старого Вильнюса" и автор графической серии разделяют отношение к городу как к медиуму и рассказчику - подобное совпадение взглядов и привело к рождению этой серии иллюстраций.

"Вроде бы, город как город, красивый, зелёный, в меру большой, удобный для жизни, но таких на самом деле много, чуть ли не пол-Европы. И большинство постарше вашего, побогаче и, чего уж там, красивей. Но нигде больше нет этого удивительного ощущения, будто вот-вот начнётся какая-то невообразимая мистерия, или даже уже началась, и пока мы ходим по улицам, глазеем по сторонам, пробуем кофе, выбираем место для ужина, слушаем уличных музыкантов, разглядываем нелепые граффити на стенах заброшенных зданий, с нами происходит нечто неописуемое, но безусловно важное, словно у нас, ты только не смейся, в это время растёт душа".

"Сказки Старого Вильнюса": "Переулок Шилтадаржё. Это делается так".